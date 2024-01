Rząd Tuska bierze się za Fundusz Kościelny. Premier podpisał zarządzenie

Powołanie takiego zespołu Tusk zapowiedział pod koniec grudnia ub. roku. Stwierdził wówczas, że kwestia Funduszu Kościelnego dotyczy "przyjaznego, ale definitywnego rozdziału Kościoła od państwa" oraz "klarownej, akceptowalnej przez ludzi, uczciwej regulacji dotyczącej finansów, a przede wszystkim pieniędzy publicznych, z których korzystały i korzystają Kościoły w Polsce".

Zarządzenie nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego zostało opublikowane w Monitorze Polskim, czyli Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundusz Kościelny. Tusk podjął kolejny krok

Zgodnie z jego treścią, zespół ma być organem pomocniczym Rady Ministrów, a do jego zadań ma należeć "przeprowadzanie analiz oraz wypracowanie koncepcji zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zmiany zasad finansowania, w szczególności: składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz ubezpieczenia zdrowotnego duchownych, działalności charytatywnej, oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej kościołów i innych związków wyznaniowych" oraz "odbudowy, konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej".

To właśnie te punkty stanowiły przedmiot funkcjonowania Funduszu Kościelnego, powołanego na mocy ustawy z 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki.

Kolejnym punktem prac zespołu – zgodnie z tekstem zarządzenia – ma być przedstawienie propozycji działań, w tym legislacyjnych, wynikających z wypracowanej koncepcji. Zespół ma też wykonywać inne zadania zlecone przez Radę Ministrów lub prezesa Rady Ministrów dotyczące powyższych zagadnień, ale rządowy dokument ich nie wymienia.

Kto w składzie rządowego zespołu?

Zarządzenie zawiera także informację o składzie zespołu do spraw Funduszu Kościelnego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera w jego skład weszli: przewodniczący zespołu – wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej, minister finansów, minister spraw wewnętrznych i administracji, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca komitetu do spraw pożytku publicznego, minister – członek Rady Ministrów, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, prezes Rządowego Centrum Legislacji, a także sekretarz zespołu – pracownik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Każdy z członków zespołu może na swoje miejsce wyznaczyć sekretarza stanu, podsekretarza stanu lub innego swojego przedstawiciela.

W zarządzeniu wskazano, że w celu realizacji zadań zespołu jego przewodniczący może tworzyć zespoły problemowe. W ich skład mogą wchodzić przedstawiciele urzędów, eksperci oraz przedstawiciele organów, podmiotów, instytucji lub organizacji działających w dziedzinie, która dotyczy prac danego zespołu problemowego.

Przewodniczący zespołu ma ponadto obowiązek dwukrotnie w ciągu roku przedstawić Radzie Ministrów sprawozdanie z prac tego gremium: do 30 czerwca oraz do 31 grudnia. Sprawozdanie ma dotyczyć zadań, jakie już zrealizowano, zadań przewidzianych na kolejnych okres sprawozdawczy oraz wnioski i rekomendacje. Natomiast pierwsze sprawozdanie ma zostać przedstawione do 31 marca 2024 r.

