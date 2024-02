USA: Papież Franciszek postrzegany najmniej przychylnie w historii

Sondaż przeprowadzono w dniach 1-20 grudnia 2023 roku. Według niego, 58 proc. dorosłych Amerykanów ma ogólnie przychylną opinię o Franciszku – podobnie jak w 2013 roku, kiedy został on papieżem. Z kolei 30 proc. Amerykanów ocenia Franciszka negatywnie (w porównaniu do 10 proc. w 2013 roku). Odsetek ankietowanych, którzy albo nie wiedzą nic o papieżu albo nie mają o nim zdania spadł z 31 proc. w 2013 roku do 11 proc. w najnowszym badaniu.

Wyniki badania pokazują podobny trend wzrostu nieprzychylnych opinii o Franciszku także wśród amerykańskich katolików. Jak ocenia portal Crux Now, zjawisko to nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę polaryzację środowiska politycznego zarówno w Kościele jak i w państwie. Innym czynnikiem może być wzrost przychylności wobec Franciszka wśród liberalnych amerykańskich katolików, przy jednoczesnym jej spadku wśród konserwatywnych amerykańskich katolików.

Według sondażu Instytutu Gallupa 77 proc. katolików w Stanach Zjednoczonych ma przychylne zdanie na temat papieża Franciszka. W 2013 roku było to 80 proc. Do nieprzychylnej opinii o papieżu przyznało się 17 proc. amerykańskich katolików (w porównaniu do 5 proc. w 2013 roku). Odsetek amerykańskich katolików, którzy nie słyszeli o Franciszku lub nie mają o nim zdania, spadł do 4 proc. (14 proc. w 2013 roku).

Badanie wykazało, że dobre zdanie o Franciszku mają przede wszystkim liberalni amerykańscy katolicy (70 proc.). Wartość ta wzrosła o 16 punktów procentowych w stosunku do 2013 roku. Również 42 proc. konserwatywnych katolików w USA odnosi się przychylnie do papieża (spadek o 20 punktów procentów). Jeśli chodzi o umiarkowanych amerykańskich katolików, zmiana jest mniej widoczna. W najnowszym sondażu 66 proc. umiarkowanych katolików w Stanach Zjednoczonych ma przychylne zdanie o Franciszku (59 proc. w 2013 roku).

Franciszek "lepszy" od Benedykta XVI

Analizując wyniki badania Instytutu Gallupa z ostatnich lat, papież Franciszek postrzegany jest bardziej przychylnie niż Benedykt XVI podczas swojego pontyfikatu, ale mniej pozytywnie niż Jan Paweł II. W ostatnim sondażu na temat Benedykta XVI w 2010 roku, kiedy był on jeszcze papieżem, 40 proc. Amerykanów oceniało go dobrze. Z kolei 35 proc. miało odmienne zdanie.

„Chociaż papież Benedykt otrzymał wyższe oceny przed 2010 r., jego oceny nigdy nie były tak pozytywne, jak te Franciszka” – czytamy w badaniu. Dodano, że „papieża Jana Pawła II, który poprzedzał Benedykta i pełnił swą posługę przez prawie 27 lat, 60 proc. Amerykanów w latach 1990 i 2000 postrzegało konsekwentnie pozytywnie”. Według sondażu, najwyższa ocena Jana Pawła II przypadła na 1998 r. – wówczas 86 proc. Amerykanów miało o nim dobre zdanie.

W wynikach badań Instytutu Gallupa nie znajduje odzwierciedlenia wydanie deklaracji „Fiducia supplicans” 18 grudnia 2023 roku, która po raz pierwszy zezwala katolickim kapłanom na udzielanie błogosławieństw parom tej samej płci. Ponadto instytut nie zadał żadnych dodatkowych pytań, aby przedstawić powody, dla których Franciszek jest postrzegany przychylnie lub nieprzychylnie.

Czytaj też:

Ambitne plany Franciszka. Papież chce odwiedzić kilka państwCzytaj też:

Papież Franciszek krytykuje przeciwników "Fiducia supplicans"