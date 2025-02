Papież Franciszek pisze ze szpitala. Watykan opublikował jego tekst

Wyrazy wdzięczności za opiekę jaką otoczony jest w Klinice Gemelli, napływające z całego świata zapewnienia o życzliwości i modlitwie, a także serdeczne pozdrowienia dla uczestników obchodów jubileuszu diakonów stałych zawarł Ojciec Święty w opublikowanym w niedzielę przez Watykan tekście rozważania przed modlitwą "Anioł Pański".

"Dziś rano, w Bazylice Świętego Piotra została odprawiona Eucharystia ze święceniami kilku kandydatów na diakona. Pozdrawiam ich oraz uczestników Jubileuszu Diakonów, który odbył się w tych dniach w Watykanie; dziękuję także Dykasterii do spraw Duchowieństwa i Dykasterii do spraw Ewangelizacji za przygotowanie tego wydarzenia" – napisał papież.

"Drodzy bracia Diakoni, poświęcacie się głoszeniu Słowa oraz służbie miłosierdzia; wykonujecie swoją posługę w Kościele słowami i czynami, niosąc wszystkim miłość i miłosierdzie Boga. Zachęcam was do kontynuowania waszego apostolatu z radością i – jak sugeruje nam dzisiejsza Ewangelia – do bycia znakiem miłości, która obejmuje wszystkich, która przemienia zło w dobro i rodzi braterski świat. Nie lękajcie się zaryzykować dla miłości!" – apelował Franciszek.

Papież zabrał głos ze szpitala. Wspomina m.in. o wojnie na Ukrainie

"Z mojej strony, z ufnością kontynuuję hospitalizację w Poliklinice Gemelli, przechodząc niezbędne leczenie; a do terapii należy również odpoczynek! Z serca dziękuję lekarzom i pracownikom służby zdrowia tego szpitala za uwagę, jaką mi okazują, oraz za oddanie, z jakim wykonują swoją służbę wśród osób chorych" – podkreślił Ojciec Święty.

Przypomniał, że jutro przypada trzecia rocznica, zakrojonej na szeroką skalę wojny przeciwko Ukrainie. "Rocznica bolesna i haniebna dla całej ludzkości! Ponawiając swoją bliskość z umęczonym narodem ukraińskim, zapraszam was do pamięci o ofiarach wszystkich konfliktów zbrojnych i do modlitwy o dar pokoju w Palestynie, w Izraelu oraz na całym Bliskim Wschodzie, w Myanmar, w Kiwu i w Sudanie" – napisał.

"W tych dniach otrzymałem wiele serdecznych pozdrowień, a szczególnie poruszyły mnie listy i rysunki od dzieci. Dziękuję za tę bliskość i za modlitwy pocieszenia, które otrzymałem z całego świata! Powierzam wszystkich wstawiennictwu Maryi i proszę was o modlitwę za mnie" – zakończył papież.

