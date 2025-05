"Ciche przebudzenie" religijne w Wielkiej Brytanii. Niewielkie, ale zaskakujące

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez brytyjskie Towarzystwo Biblijne i analizującego sytuację brytyjskich Kościołów i wspólnot chrześcijańskich, obserwowane jest tam "ciche przebudzenie" religijne. Dotyczy ono głównie młodych ludzi, a dokładnie rosnącego odsetka osób w wieku od 18 do 24 lat, które uczęszczają do kościoła co najmniej raz w miesiącu. Jak się okazuje wzrósł on z 4 proc. w 2018 r. do 16 proc. w 2024 r. To niewielki, ale jak się okazuje, zaskakujący wzrost.

Co jednak najistotniejsze, frekwencja podczas niedzielnych mszy świętych najszybciej rośnie w parafiach rzymskokatolickich oraz wspólnotach zielonoświątkowych, podczas gdy instytucjonalny narodowy Kościół Anglikański wciąż obumiera. Nie jest to pierwszy sygnał tego typu, wskazujący, że wśród młodych ludzi ma miejsce religijny odwrót od duchowego marazmu i obojętności. Na przykład sondaż przeprowadzony w styczniu br. ujawnił, że tzw. pokolenie Z, a więc osoby urodzone po 1995 r., o połowę rzadziej niż ich rodzice, identyfikują się jako ateiści.

Europa coraz mniej katolicka

Według najnowszego Rocznika Statystycznego Kościoła liczba katolików na świecie wzrosła do 1 mld 406 mln. Największy przyrost odnotowano w Afryce, która obecnie przewyższa Europę pod względem liczby wiernych. Tymczasem Europa zmaga się z największymi wyzwaniami, notując najwolniejsze tempo wzrostu.

Prawie połowa wszystkich katolików mieszka obecnie na obu kontynentach amerykańskich: 27,4 proc. w Ameryce Południowej, 13,8 proc. w Ameryce Środkowej i 6,6 proc. w Ameryce Północnej. Największa społeczność katolików na świecie znajduje się w Brazylii, gdzie stanowią oni aż 13 proc. wszystkich wiernych, co przekłada się na 182 mln osób. W krajach takich jak Argentyna, Kolumbia i Paragwaj odsetek katolików przekracza 90 proc. populacji. Ogółem liczba katolików w obu Amerykach wzrosła o 0,9 proc.

