Leon XIV zwrócił się do Żydów. Pierwsze takie słowa papieża

Katolicka Agencja Informacyjna podaje, że naczelny rabin Rzymu, Riccardo Di Segni, otrzymał osobiste przesłanie od Leona XIV, w którym poinformował go o wyborze na nowego biskupa Wiecznego Miasta.

Rabin, który będzie obecny podczas uroczystości inauguracji pontyfikatu (odbędzie się 18 maja – red.) przyjął "z zadowoleniem i wdzięcznością słowa skierowane do niego przez nowego papieża".

Leon XIV i Żydzi. List papieża do rabina

Z kolei Reuters informuje, że Leon XIV wysłał list do rabina Noama Maransa, dyrektora ds. międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC). "Ufając pomocy Wszechmogącego, przyrzekam kontynuować i umacniać dialog i współpracę Kościoła z narodem żydowskim w duchu deklaracji Nostra Aetate Soboru Watykańskiego II" – napisał papież.

Agencja przypomina, że Nostra Aetate był przełomowym dokumentem Soboru Watykańskiego II, w którym odrzucono koncepcję zbiorowej winy Żydów za śmierć Jezusa i zaapelowano o dialog z religiami niechrześcijańskimi.

"Krótki dokument zrewolucjonizował stosunki katolików z Żydami po wiekach prześladowań i nieufności. Dialog, który nastąpił w ciągu następnych dwóch dekad, umożliwił Janowi Pawłowi II zostanie pierwszym papieżem, który odwiedził synagogę, wygłaszając przemówienie w głównej świątyni Rzymu w 1986 r., w którym nazwał Żydów «naszymi ukochanymi starszymi braćmi»" – czytamy w depeszy.

Franciszek krytykował Izrael za wojnę w Strefie Gazy

Reuters odnotowuje, że chociaż nieżyjący już papież Franciszek często potępiał antysemityzm, stosunki między Watykanem a Izraelem uległy pogorszeniu po wybuchu wojny w Strefie Gazy w 2023 r. i rozpoczętej wkrótce potem inwazji lądowej armii izraelskiej, którą Franciszek krytykował, mówiąc m.in., że "bombardowanie dzieci" w Gazie to "okrucieństwo, nie wojna" i że "to, co dzieje się w Gazie, nosi znamiona ludobójstwa".

