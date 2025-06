Tydzień Wolności Religijnej w USA: O religii należy rozmawiać

W przeddzień zakończenia Tygodnia Wolności Religijnej (Religious Freedom Week) w USA prof. Javier Martínez‑Torrón, wybitny hiszpański prawnik i ekspert w zakresie prawa kanonicznego, podkreśla w rozmowie z Vatican News, że wolność religijna to fundament godności człowieka i warunek prawdziwie pluralistycznego społeczeństwa.

O religii trzeba otwarcie rozmawiać

W wywiadzie omawia pilne wyzwania stojące przed Europą, od ochrony sumienia w medycynie, po otwartą debatę o roli religii w przestrzeni publicznej.

Prof. Martínez‑Torrón przypomina, że wolność religijna – chroniona jako wolność myśli, sumienia i religii – dotyczy zarówno wierzących, jak i agnostyków oraz ludzi poszukujących sensu życia. "To prawo do zadawania najważniejszych pytań" – mówi profesor. To nie tylko ceremonia – to wyraz naszej godności i człowieczeństwa.

Jego zdaniem inicjatywa organizowania w Stanach Zjednoczonych Tygodnia Wolności Religijnej wysyła jasny sygnał: religia to temat, o którym trzeba rozmawiać otwarcie, a nie unikać jak tabu. W Europie, szczególnie w środowiskach akademickich, nadal panuje opór przed traktowaniem religii jako poważnego zagadnienia społecznego.

Ramy prawne i ryzyko "carte blanche"

Profesor przypomina, że Europa posiada solidne instrumenty ochrony, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka z 1950 r. i Karta Praw Podstawowych UE, które chronią prawo do życia zgodnie z sumieniem. Przestrzega jednak przed zbyt luźną interpretacją pojęcia „konieczności” ograniczeń prawa do wolności — może to doprowadzić do „carte blanche” dla państw, które chcą ingerować w sumienia.

Dzieje się tak na przykład w sytuacjach, gdy personel medyczny odmawia wykonania aborcji czy eutanazji. W tym kontekście profesor wyraża głębokie zaniepokojenie przypadkami, gdy personel medyczny zostaje ukarany lub pozbawiony pracy z powodu odmowy udziału w procedurach niezgodnych z sumieniem. Wskazuje przykład ze Szwecji, gdzie pielęgniarki zostały zwolnione z pracy za odmowę aborcji. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał ich skargę za bezzasadną – co profesor krytykuje jako brak wrażliwości wobec moralnych aspektów jednostki.

Europejski Tydzień Wolności Religijnej

Prof. Martínez‑Torrón zdecydowanie popiera wprowadzenie Tygodnia Wolności Religijnej w Unii Europejskiej. Umożliwiłaby ona – jego zdaniem – otwartą i merytoryczną debatę o wolności sumienia, integracji muzułmanów, prawie do wyrażania przekonań w zawodzie medycznym i roli religii w życiu publicznym.