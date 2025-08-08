Pierwsza kanonizacja za Leona XIV. To oni zostaną świętymi

Będzie to pierwsza kanonizacja za pontyfikatu Leona XIV.

Kim byli nowi święci?

Bł. Piotr Jerzy (Pier Giorgio) Frassati urodził się w Turynie w 1901 r. Młody Włoch nie był wcale uosobieniem doskonałości, miał kłopoty z nauką, palił fajkę i cygara. Był człowiekiem wysportowanym, przystojnym, ze wspaniałą przyszłością, lubianym i podziwianym, pasjonatem gór i pieszych wycieczek. W tym wszystkim pragnął pójść za głosem Chrystusa, który wezwał go do służby miłości i miłosierdzia. Zmarł w wieku 24 lat w 1925 r. W 1981 r. jego ciało przeniesiono z grobu rodzinnego do katedry w Turynie. W 1990 r. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym.

Bł. Karol (Carlo) Acutis urodzony w 1991 r. w Anglii, był niezwykle uzdolnionym nastolatkiem, który pasjonował się programowaniem komputerowym i wykorzystywał swoje umiejętności do szerzenia wiary katolickiej. Stworzył stronę internetową poświęconą cudom eucharystycznym, którą odwiedziły setki tysięcy osób. Jego życie zostało przedwcześnie przerwane przez białaczkę, na którą zmarł w wieku 15 lat w 2006 r. Zyskał jednak miano „influencera Boga”, a jego silne przekonanie o rzeczywistej obecności Jezusa w Eucharystii sprawiło, że został beatyfikowany w 2020 roku, a teraz zostanie pierwszym świętym z pokolenia millenialsów.

Papież przyjmie katolików z Rosji

Ojciec Święty został poinformowany o planowanej w październiku jubileuszowej pielgrzymce katolików z Federacji Rosyjskiej do Rzymu i zapowiedział, że z radością się z nimi spotka – przekazał na początku sierpnia, po papieskiej audiencji dla arcybiskupa Paolo Pezziego, serwis Vaticannews.

Podczas spotkania Ojciec Święty z wielką uwagą wysłuchał relacji o sytuacji katolików w Rosji, o tym, jak obecnie przeżywają swoją wiarę, a w szczególności o tym, jak wierzący na nowo odkrywają znaczenie przebaczenia i spowiedzi jako możliwości spotkania z Panem i przezwyciężenia konfliktów w rodzinach, w społecznościach i między różnymi grupami w parafiach – informuje watykański portal.

Arcybiskup archidiecezji Matki Bożej w Moskwie poinformował również papieża Leona o zbliżającej się w październiku ogólnorosyjskiej jubileuszowej pielgrzymce do Rzymu i poprosił o audiencję dla pielgrzymów, na co Ojciec Święty odpowiedział, że z radością się z nimi spotka – podaje Vaticannews.

Na terenie Federacji Rosyjskiej mieszka nieco ponad 0,5 mln katolików. Większość z nich (450 tys.) na terenie dwóch diecezji syberyjskich – Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku oraz św. Józefa w Irkucku.

