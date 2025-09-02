Abp Kupny wyjaśnia wiernym relacje Kościoła z lefebrystami. Napisał list

Bractwo Kapłańskie św. Piusa X buduje kościół we Wrocławiu. Powstająca świątynia wzbudza ciekawość i pytania katolików. Metropolita wrocławski abp Józef Kupny w specjalnym liście do wiernych wyjaśnia, jak Kościół spogląda na stowarzyszenie nazywane powszechnie lefebrystami.

Kościół powstanie przy skrzyżowaniu ulic Brochowskiej i Opolskiej, obok cmentarza. Nie wszyscy wierni katoliccy znają status bractwa wobec Kościoła katolickiego, dlatego abp Kupny zdecydował się przypomnieć, jak wygląda sytuacja i relacje stowarzyszenia z Kościołem. Wystosował do wiernych specjalny komunikat, który zostanie odczytany w niedzielę 7 września we wszystkich kościołach archidiecezji wrocławskiej.

Lefebryści budują kościół we Wrocławiu

Jak przyznaje hierarcha, często pojawiają się wśród wrocławskich wiernych pytania w związku z budową nowej świątyni. Dlatego pragnie poinformować, że na podstawie aktualnych wytycznych Stolicy Apostolskiej status Bractwa św. Piusa X w Kościele jest kanonicznie nieuregulowany.

– W 2009 roku papież Benedykt XVI, w nadziei na osiągnięcie przez bractwo pełnej jedności z Kościołem, uwolnił od zaciągniętej ekskomuniki ówczesnego przełożonego bractwa oraz trzech innych biskupów wyświęconych bez zgody Stolicy Apostolskiej. Następnie w Roku Miłosierdzia papież Franciszek udzielił kapłanom bractwa jurysdykcji do ważnego słuchania spowiedzi i rozgrzeszenia – przypomina abp Kupny.

Dodaje, że papież Franciszek podjął także decyzję o wydłużeniu możliwości sprawowania ważnego sakramentu pokuty i pojednania poza okres jubileuszowy, aż do wydania nowych postanowień w tym względzie. Podyktowane to było troską o wiernych korzystających z tej nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, nie mających łatwego dostępu do ośrodków, gdzie stara liturgia celebrowana jest przez kapłanów posiadających stosowną jurysdykcję od swoich ordynariuszy.

Ojciec Święty Franciszek określił nowe zasady sprawowania liturgii rzymskiej, wskazując między innymi, iż to do zadań biskupa diecezjalnego, jako moderatora, promotora i stróża całego życia liturgicznego w powierzonym mu Kościele partykularnym, należy regulowanie celebracji liturgicznych w swojej diecezji. Dlatego do jego wyłącznej kompetencji należy zezwolenie na używanie w diecezji Mszału Rzymskiego z 1962 roku.

"Bractwo przyczynia się do rozłamu"

– Należy uznać, iż kapłani bractwa, działając na terenie naszej archidiecezji bez zezwolenia biskupa miejsca, sprawują Mszę świętą ważnie, ale niegodziwie, gdyż czynią to poza ramami dyscypliny kościelnej. Udział katolika we Mszy świętej "trydenckiej" odprawianej przez kapłana z Bractwa Świętego Piusa X jest dopuszczalny, choć nie można go zalecać – tłumaczy metropolita wrocławski.

Jak dodaje, Bractwo przyczynia się do rozłamu wspólnoty wierzących. Jeśli jego członkowie w pełni świadomie manifestują w ten sposób swój sprzeciw wobec dyscypliny kościelnej i zwierzchnictwa papieża, popełniają grzech, z którego mają obowiązek oczyścić się w sakramencie pokuty.

– Dlatego wszystkim wiernym, którzy są duchowo przywiązani do Mszy świętej według dawnej formy liturgii rzymskiej usilnie zalecam uczestnictwo we Mszy świętej w zaaprobowanym i wyznaczonym do tego przeze mnie miejscu. To jest kolegiata Świętego Krzyża we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim – ogłasza pasterz Kościoła wrocławskiego.

Duszpasterstwo Wiernych Tradycji Łacińskiej Archidiecezji Wrocławskiej od blisko 30 lat niezmiennie otacza opieką wiernych, którzy pragną uczestniczyć w celebracji liturgii według dawnej formy liturgii rzymskiej. Arcybiskup wrocławski zapewnia, iż we wskazanej lokalizacji Msza święta jest sprawowana z zachowaniem przepisów kościelnych w jedności z Ojcem Świętym i biskupem miejsca.

