Wystawa już dostępna
Religia

"Boże Narodzenie. 20 obrazów". Wystawa już dostępna

Wystawa "Namalować katolicyzm od nowa"
Wystawa "Namalować katolicyzm od nowa" Źródło: Teologia Polityczna
Ponad dwadzieścia współczesnych przedstawień Bożego Narodzenia można oglądać w podziemiach katedry św. Floriana na warszawskiej Pradze. Na wystawie obrazy Jarosława Modzelewskiego, Ignacego Czwartosa, Jacka Dłużewskiego, Wojciecha Głogowskiego, Jacka Hajnosa OP, Krzysztofa Klimka, Bogny Podbielskiej, Beaty Stankiewicz, Grzegorza Wnęka oraz przedstawicielki młodego pokolenia artystów – Karoliny Żądło.

– Czy warto dodawać coś do tego, co już powiedziano i namalowano o trzeciej tajemnicy radosnej? Odpowiem pytaniem. Czy wolno nie próbować? Czy coś nas z tego obowiązku zwalnia? – pytał na wernisażu Dariusz Karłowicz, kurator wystawy i redaktor naczelny Teologii Politycznej. – Ktoś zwrócił mi ostatnio uwagę, że ten projekt może być rozumiany jako odpowiedź na „List do artystów” Jana Pawła II – bardzo mi się ta myśl spodobała – dodał.

Płótna powstały w ramach czwartej edycji projektu „Namalować katolicyzm od nowa” – przedsięwzięcia błogosławionego niedawno przez papieża Leona XIV. Celem inicjatywy jest ożywienie współczesnej sztuki sakralnej w duchu tradycji malarstwa zachodniego. Do tej pory artyści namalowali obrazy Jezusa Miłosiernego oraz dwóch tajemnic radosnych różańca: Zwiastowania i Nawiedzenia. Na najnowszej ekspozycji zobaczymy malarskie realizacje sceny Bożego Narodzenia i adoracji Dzieciątka Jezus, w dużym oraz małym formacie. Wśród nich – kopia obrazu podarowanego Papieżowi Leonowi XIV przedstawiająca Madonnę z Dzieciątkiem. Zarówno oryginał jak i kopię namalowała artystka Beata Stankiewicz.

W przygotowaniach malarzy do wykonania dzieł brali udział znakomici teolodzy, bibliści i historycy sztuki, m. in. o. Paweł Trzopek OP, o. Jarosław Kupczak OP, Anna Kilian, Juliusz Gałkowski czy ks. Józef Naumowicz. Kulisy ich pracy poznajemy w filmie zaprezentowanym podczas konferencji o sztuce sakralnej, towarzyszącej wystawie: „Od dawna myślałam o tym, aby pokazać Maryję, która kładzie Dzieciątko na ziemi. To prosty, a zarazem głęboko symboliczny gest. Właśnie w nim zawiera się coś więcej niż tylko fizyczne działanie – to gest oddania, gest, w którym Matka oddaje swoje dziecko całemu światu” – przyznała Beata Stankiewicz.

Jarosław Modzelewski – malarz, pedagog i współtwórca słynnej „Gruppy” – zwrócił uwagę na kryzys obrazu Bożego Narodzenia we współczesnej kulturze wizualnej: „Święto to zostało niemal całkowicie przykryte warstwą szumu komercyjnego, chaosem i kiczem. Otacza nas zlepek przesłodzonych obrazów, plastikowych ozdób, wszechobecnej sztuczności. Wobec tego rodzi się podstawowe pytanie: jak się przez to przebić? W jaki sposób odnaleźć furtkę, przez którą jeszcze da się dotrzeć do istoty tych świąt?”.

Z kolei Bogna Podbielska podkreśliła symbolikę przygotowanej kompozycji: „Na dole w żłobie jest już zarysowany grób pański, w którym znajdzie się Chrystus na trzy dni po śmierci. To dawna tradycja teologiczna właśnie związana ze żłóbkiem”. Ekspozycję można oglądać codziennie: od poniedziałku do soboty w godzinach między 12:00-19:00, w niedziele: 10:00-20:00, do 15 stycznia 2026 r. W okresie świątecznym: w wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia – zamknięte; 25 grudnia i 26 grudnia otwarte w godz. 10:00-20:00; 31 grudnia w godz. 12:00- 19:00; 1 stycznia w godz. 10:00-20:00; 6 stycznia w godz. 10:00-20:00. Wystawa będzie czynna do 15 stycznia 2026 r. Wstęp wolny! Organizatorami projektu „Namalować katolicyzm od nowa” są: Teologia Polityczna, Fundacja Świętego Mikołaja oraz Instytut Kultury św. Jana Pawła II z Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie. Honorowy patronat nad inicjatywą objęli biskupi: Romuald Kamiński i Jacek Grzybowski z Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Kalendarz wydarzeń towarzyszących wystawie Boże Narodzenie: 20 listopada, godz. 18:00 (czwartek) – oprowadzanie kuratorskie – Dariusz Karłowicz i Wojciech Głogowski;
27 listopada, godz. 18:00 (czwartek) – Scena Bożego Narodzenia – wykład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego
4 grudnia, godz. 18:00 (czwartek) – Teologowie obraz po obrazie – ks. prof. Andrzej Draguła, o. prof. Jarosław Kupczak OP, ks. prof. Jerzy Szymik;
10 grudnia, godz. 18:00 (środa) – Krytycy – obraz po obrazie – Jan Michalski, Liliana Sonik, o. Łukasz Woś OP;
15 stycznia, godz. 18:00 (czwartek) – Ludzie Słowa – obraz po obrazie – s. Joanna Nowińska, o. Paweł Trzopek OP, Jan Maciejewski

Każde ze spotkań towarzyszących wystawie odbędzie się w podziemiach katedry św. Floriana w Warszawie, ul. Floriańska 3 (wejście przez basztę).

Projekt „Namalować katolicyzm od nowa” gromadzi artystów i intelektualistów przekonanych o potrzebie odrodzenia sztuki sakralnej w Polsce w duchu tradycji malarstwa zachodniego. Zamierzeniem inicjatorów jest realizacja 21 wielkich tematów malarstwa religijnego, w tym 20 tajemnic różańca. Do tej pory, dzięki hojności polskich, prywatnych mecenasów sztuki, powstały nowe wizerunki Jezusa Miłosiernego (2022), obrazy tajemnicy Zwiastowania (2023) i Nawiedzenia (2024). Wystawy projektu były pokazywane w kilku miastach w Polsce oraz w Rzymie. W ramach przedsięwzięcia prowadzona jest pogłębiona refleksja nad sztuką sakralną w postaci serii książek, wykładów, comiesięcznych seminariów oraz konferencji (kilkanaście dostępnych online na kanale YT Teologii Politycznej). Mecenasami projektu „Namalować katolicyzm od nowa” są: Danuta i Krzysztof Domareccy, Jolanta Domańska-Gruszka i Mirosław Gruszka, Wojciech Piasecki, Dorota i Tomasz Zdziebkowscy.

Źródło: Teologia Polityczna
