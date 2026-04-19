Narodowy Marsz Życia z udziałem prezydenta. Tłumy w centrum Warszawy

Narodowy Marsz Życia 2026 ruszył w niedzielę o godz. 12:30 spod Zamku Królewskiego w Warszawie i przeszedł ulicami: Senatorską, przez plac Teatralny, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską oraz Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego, gdzie zorganizowano piknik rodzinny.

Pochód odbył się pod hasłem "Wiara i Wierność 966-2026". Marsz Życia jest ogólnopolską inicjatywą w obronie życia, rodziny i wartości chrześcijańskich. Tegoroczne wydarzenie upamiętniało również 1060. rocznicę chrztu Polski. Stołeczny marsz zorganizowała Fundacja św. Benedykta oraz kilkadziesiąt organizacji z całej Polski. Honorowym patronatem objęła go Konferencja Episkopatu Polski, z kolei jednym z partnerów medialnych był tygodnik "Do Rzeczy".

Nawrocki: Nie mogło zabraknąć prezydenta Polski

Gdy czoło marszu znalazło się przed Pałacem Prezydenckim, do uczestników zgromadzenia wyszedł prezydent Karol Nawrocki. Podkreślił, że Narodowy Marsz Życia jest "piękną inicjatywą, która pokazuje, jak zło można zwyciężać dobrem". – Tysiące ludzi w sercu Warszawy pokazują, jak ważne dla Polski jest życie, jak ważna dla Polski jest rodzina. Dlatego nie może dzisiaj zabraknąć tu prezydenta Polski. Dziękuję organizatorom i wspaniałym polskim rodzinom – mówił.

– Wspieram te inicjatywy, które służą Polsce, a ta inicjatywa z całą pewnością służy Polsce. Jest też odpowiedzią na głęboki kryzys demograficzny. Dzisiaj odpowiedź na wiele polskich problemów tkwi właśnie w polskich rodzinach, w naszej tożsamości, w tym, abyśmy pamiętali, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy – zaznaczył prezydent Karol Nawrocki. Głowie państwa towarzyszył ks. Jarosław Wąsowicz.

Narodowy Marsz Życia jest jedną z największych imprez pro-life w Europie. – Jest to impreza niezwykle ważna, ponieważ w dalszym ciągu w Polsce, w Europie i na świecie kwestionowane są podstawowe prawa człowieka: prawo do życia, prawo do ochrony rodziny, prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Dopóki te prawa będą kwestionowane, dopóty Narodowy Marsz Życia będzie szedł – zapewniła jedna z organizatorek wydarzenia Lidia Sankowska-Grabczuk.

Pierwszy Marsz Życia w Warszawie odbył się w 2006 r. Od tego czasu podobne inicjatywy organizowane są co roku w ponad 150 polskich miastach i miejscowościach.

