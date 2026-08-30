Oskarżenia o przymusowe nawracanie. Chrześcijanie podpisują oświadczenia

Jak podał 25 sierpnia dziennik „The Indian Express”, praktyka ta jest stosowana m.in. w Bombaju oraz w miastach Vasai, Virar, Mira-Bhayandar, Thane i Palghar. Uczestnicy spotkań modlitewnych wypełniają formularze, w których potwierdzają, że przybyli z własnej woli, bez nacisku, groźby czy zachęty. Oświadczają również, że ich obecność jest wynikiem „osobistej, dobrowolnej i niezależnej” decyzji.

Co znajduje się w formularzach?

Niektóre formularze zawierają miejsce na zdjęcie paszportowe oraz numer Aadhaar, czyli indyjski numer identyfikacyjny, lub numer wykorzystywany m.in. przez administrację podatkową. Dokumenty są dostępne w językach angielskim, marathi i hindi, a następnie przechowują je przywódcy religijni.

Oświadczenia nie są wymagane przez władze. Wspólnoty chrześcijańskie zdecydowały się na ich stosowanie z obawy przed oskarżeniami o przymusowe nawracanie. Chcą w ten sposób dysponować dowodami potwierdzającymi dobrowolny udział wiernych w spotkaniach.

Powodem wzmożonej ostrożności są m.in. incydenty podczas zgromadzeń modlitewnych. 12 kwietnia w Vasai East spotkanie w centrum handlowym Dhiraj Shopping Centre, w którym uczestniczyło od 100 do 150 osób, zostało przerwane przez członków Bajrang Dal, hinduskiej organizacji nacjonalistycznej. Uczestnikom zarzucono prowadzenie działalności konwersyjnej.

W następstwie zdarzenia policja zarejestrowała pięć oficjalnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Cztery dotyczyły organizatora spotkania, a jedno osób, które zakłóciły zgromadzenie. Według „The Indian Express” w okresie od kwietnia do lipca pięć incydentów związanych ze spotkaniami modlitewnymi w regionie doprowadziło łącznie do zarejestrowania dziewięciu takich zawiadomień.

W niektórych miejscach kultu zainstalowano również kamery monitoringu. W New Hope Church w Virar pastor Steven Rosario rozdał niedawno formularze około 30 osobom uczestniczącym w niedzielnym nabożeństwie. Przy wejściu do kościoła zamontowano także metalową kratę, która pozostaje zamknięta podczas modlitwy.

Obawy chrześcijan wzrosły w związku z wejściem w życie 28 sierpnia nowych przepisów Maharasztry dotyczących konwersji religijnej. Ustawa zakazuje nawracania przy użyciu siły, oszustwa, przymusu, gróźb, „niewłaściwego wywierania wpływu” lub podżegania. Przedstawiciele wspólnot chrześcijańskich obawiają się, że szeroko rozumiane pojęcie „niewłaściwego wpływu” może prowadzić do kwestionowania działalności misyjnej, pomocy osobom potrzebującym czy zapraszania ich na spotkania modlitewne.

Surowe kary za naruszenie przepisów

Za naruszenie przepisów grozi kara do siedmiu lat pozbawienia wolności, a w przypadku recydywy – do dziesięciu lat. Maharasztra jest 13. stanem Indii, który przyjął przepisy dotyczące przeciwdziałania konwersjom uznawanym za wymuszone lub dokonywane w sposób niedozwolony.

Ks. Nigel Barrett, rzecznik archidiecezji Bombaju, określił podpisywane przez wiernych oświadczenia jako „rozsądny środek ostrożności”. Choć obecnie praktyka ta wydaje się szczególnie rozpowszechniona w niektórych wspólnotach protestanckich i ewangelikalnych, obawy dotyczą również innych chrześcijan w regionie.

55-letnia Anita Patel z Virar powiedziała, że jest chrześcijanką od 16 lat i wcześniej nigdy nie musiała składać podobnego oświadczenia. Jej zdaniem konieczność pisemnego potwierdzania dobrowolnego udziału w modlitwie daje poczucie ograniczania wolności religijnej.

Maharasztra, zamieszkana przez około 130 mln osób, jest jednym z największych i najludniejszych stanów Indii. Wprowadzenie nowych przepisów sprawiło, że część wspólnot chrześcijańskich gromadzi obecnie dokumentację mającą potwierdzać, że osoby uczestniczące w nabożeństwach czynią to dobrowolnie.

Czytaj też:

Indie: Aktywista chrześcijański aresztowany za komentarz na Facebooku Czytaj też:

Ukrywają wiarę, by uniknąć represji. Kulisy spisu powszechnego