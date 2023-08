Spotkanie wiceministra z przedstawicielami UNICEF. Chodzi o tzw. ustawę Kamilka

– To nasz wspólny sukces. To także zasługa instytucji rządowych i organizacji społecznych, które zaangażowały się w prace nad ustawą – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski. – Jednak to dopiero pierwszy krok, przyjęliśmy przepisy, a teraz należy je wdrożyć i zapewnić respektowanie – dodał.

– Wprowadzenie nowelizacji jest najważniejsze – przyznał koordynator UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce dr Rashed Mustafa Sarwar. –Teraz oferujemy Ministerstwu Sprawiedliwości dalsze wsparcie i ekspercką pomoc – zadeklarował.

Wspólnie dla dobra najmłodszych

Projekt nowelizacji przepisów został złożony w maju na fali oburzenia po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, zakatowanego przez ojczyma (stąd zwolennicy ustawy nazywają ją imieniem chłopca). Za prace nad projektem odpowiedzialny był wiceminister Marcin Romanowski. Ministerstwu Sprawiedliwości merytorycznego wsparcia udzielali eksperci UNICEF. Sejm przyjął zmiany pod koniec lipca.

Zmiany wprowadzone dzięki ustawie Kamilka zakładają m.in. wdrożenie procedury Serious Case Reviews. Chodzi o obowiązek analiz najpoważniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych. Równie istotne jest wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich w różnych instytucjach (m.in. szkołach, szpitalach, obiektach turystycznych), a także zmiany w zakresie instytucji reprezentanta dzieci. W pomoc najmłodszym ofiarom przemocy angażuje się Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, prowadzona w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z ekspertami prowadzi też prace nad stworzeniem ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci, której efektem jest Krajowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym.

Kampania informacyjna

W wrześniu ruszy przygotowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci. W jej ramach publikowane będą materiały informacyjne i spoty. Przewidziano również debaty ekspertów i konferencję. Działania mają podnieść świadomość nt. różnych form przemocy stosowanych wobec najmłodszych.

To kolejne wspólne przedsięwzięcie resortu sprawiedliwości i Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci. Od 2022 r. Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF współpracują na rzecz ochrony praw najmłodszych uchodźców wojennych z Ukrainy.

