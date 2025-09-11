Celebrytka chce pozwać TV Republika

Agnieszka Kaczorowska, o której głośno jest zarówno za sprawą występów w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", jak i burzliwego życia miłosnego, była tematem rozmowy prowadzących segment "Wtoreczek ploteczek" programu "Wstajemy" na antenie Telewizji Republika.

Anna Popek, Natalia Rzeźniczak i Rafał Patyra omawiali jej relację z aktorem Marcinem Rogacewiczem oraz spekulowali na temat ich udziału w najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami" (Kaczorowska występuje w roli tancerki, a Rogacewicz gwiazdy). W pewnym momencie Patyra wypowiedział żart, który – jak się okazało – mocno wzburzył celebrytkę.

– Agnieszka jest kimś na kształt seryjnego mordercy, jeśli chodzi o serca męskie i przy okazji małżeństwa też – stwierdził dziennikarz, odnoszą się do związkowych perypetii tancerki.

Gwiazda pójdzie do sądu? Na razie wysłała wezwanie przedsądowe

Jak przekazał portal blaskonline.pl, Agnieszka Kaczorowska wystosowała wezwanie przedsądowe do Telewizji Republika i Rafała Patyry. Oskarża obie strony o naruszenie swoich dóbr osobistych.

W wezwaniu domaga się usunięcia nagrania z programu ze wszystkich kanałów dystrybucji oraz przeprosin — zarówno pisemnych, jak i wyemitowanych na antenie stacji.

Dodatkowo gwiazda oczekuje wpłaty 10 tys. zł na rzecz Fundacji ŻYWI jako formy zadośćuczynienia. W wezwaniu wskazano także, że warunki muszą zostać spełnione w ciągu siedmiu dni, w przeciwnym razie sprawa zostanie skierowana do sądu.

Dziennikarz, będący w centrum sporu, postanowił odnieść się do sytuacji w rozmowie z blaskonline.pl. Zaznaczył, że wezwanie prawne było dla niego powodem do śmiechu.

"Nie znam osobiście pani Agnieszki Kaczorowskiej, ale wcale przez to nie czuję się bezpieczniejszy. Wręcz przeciwnie! Przecież właśnie dołączyłem do listy męskich ofiar bezwzględnej tancerki. Kiedy odebrałem i przeczytałem wezwanie, umarłem ze śmiechu! No i pani Agnieszka ma mnie teraz na sumieniu" – ironizował Patyra w rozmowie z portalem.

