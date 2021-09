Czas opuścić UE? Oto, co Polacy myślą o polexicie

Badanie przeprowadziła pracownia United Surveys na zlecenie RMF FM i "DGP". Respondentów pytano, czy Polska powinna pozostać w Unii Europejskiej. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 68,6 proc. respondentów, podczas gdy "raczej tak" - 19,5 proc. uczestników sondażu.

Z kolei za wyjściem z Unii opowiada się łącznie 7,2 proc. badanych. "Zdecydowanie" ten pomysł popiera 3,8 proc. ankietowanych, natomiast 3,4 procent wskazało, że "raczej" go popiera. Zdania w tej sprawie nie ma 4,8 proc. uczestnikó sondażu.

Najwięcej - aż 100 proc. - popierających pozostanie naszego kraju w UE jest w grupie osób powyżej 70. roku życia – czytamy na portalu RMF FM. Najwięcej zwolenników polexitu jest natomiast w grupie wiekowej 40-49 lat.

W sondażu pytano jednocześnie, czy wyjście z UE jest realnym scenariuszem. Na to pytanie "zdecydowanie tak" odpowiedziało 8,4 proc. badanych, a "raczej tak" - 21,3 proc. Natomiast 57,2 proc. respondentów nie wierzy w taki scenariusz, a 13,1 proc. nie ma zdania.

Zaostrza się konflikt z Brukselą

Po skierowaniu przez Komisję Europejską wniosku do TSUE o ukaranie finansowe Polski za niewykonanie wyroku ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, z ust polityków Zjednoczonej Prawicy kilka razy pojawiły się sugestie weryfikacji relacji Polski z Unią Europejską.

– Powinniśmy myśleć nad tym, w jaki sposób możemy jak najbardziej współpracować, żebyśmy wszyscy byli w Unii. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia – powiedział w zeszłym tygodniu wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dodał, że "jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, to musimy szukać drastycznych rozwiązań".

Terlecki wskazał też na Wielką Brytanię, która 31 stycznia 2020 roku formalnie opuściła Unię Europejską. – Brytyjczycy pokazali, że dyktatura brukselskiej demokracji im nie odpowiada. Odwrócili się i wyszli. My nie chcemy wychodzić, u nas poparcie dla uczestnictwa w UE jest bardzo silne. No, ale nie możemy dać się zapędzić w coś, co ograniczy naszą wolność i nasz rozwój – stwierdził polityk PiS. Te słowa zostały odebrane przez część polityków i komentatorów jako zapowiedź polexitu.

Duże kontrowersje wzbudziła też wypowiedź Marka Suskiego. – Polska nielegalna walczyła dzielnie podczas II wojny światowej z jednym okupantem, walczyła z okupantem niemieckim. Walczyliśmy też z okupantem sowieckim. Będziemy walczyć z okupantem brukselskim (…). Bruksela przysyła nam namiestników, którzy mają nam Polskę doprowadzić do porządku. Rzucić nas na kolana, żebyśmy byli może landem niemieckim, a nie dumnym narodem wolnych Polaków – słyszymy na nagraniu.

