Polaków zapytano o chęć posiadania dzieci. Sondaż ujawnił ciekawą rzecz

Prawie połowa Polaków najbardziej chciałaby mieć dwoje dzieci (46 proc.), a trójkę 22 proc. Z kolei przeszło jedna piąta młodych Polaków nie planuje w ogóle potomstwa – wykazują dziś ogłoszone badania CBOS. Wyniki badań wskazują, że większą ilość dzieci preferują osoby religijne o przekonaniach centrowych lub prawicowych, nie mające wysokich dochodów. Natomiast brak chęci posiadania potomstwa deklarują najczęściej niewierzący o poglądach lewicowych i o wysokich dochodach.

Warto dodać, że niechęć do posiadania potomstwa nie zależy od płci – jej poziom wynosi tyle samo wśród kobiet i mężczyzn (po 7 proc.). Jedno dziecko częściej niż pozostali chcą mieć mieszkańcy co najmniej półmilionowych miast, ale także gospodynie domowe i osoby, których dochody per capita mieszczą się w przedziale od 3000 zł do 3999 zł.

Kwestia praktyk religijnych

Dwoje dzieci to liczba wymieniana przede wszystkim przez badanych praktykujących religijnie kilka razy w roku, określających swoje poglądy polityczne jako centrowe, a także będących w wieku prokreacyjnym, czyli 25–44 lata.

Częstsze niż u pozostałych deklaracje dotyczące chęci posiadania trójki dzieci znajdujemy wśród rolników, osób praktykujących religijnie raz w tygodniu i identyfikujących się z prawicą. Czwórkę i więcej dzieci wskazali przede wszystkim badani w wieku powyżej 64 lat, z wykształceniem podstawowym i uczestniczący w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu.

Badanie zrealizowano w dniach od 27 czerwca do 7 lipca 2022 roku na próbie liczącej 1084 osoby.