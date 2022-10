Które kraje Ukraińcy uważają za przyjazne, a które za wrogie? Sondaż

Świadczą o tym dane z badania przeprowadzonego w dniach 8-9 października przez grupę socjologiczną Rating, które przytacza w poniedziałek agencja UNIAN.

Według Ukraińców najbardziej przyjazne Ukrainie są dziś Polska, Litwa, Wielka Brytania, USA i Kanada. Finlandia, Szwecja, Dania, Francja, Szwajcaria, Niemcy i Japonia również są uważane za przyjazne.

Około połowa respondentów uważa Turcję i Kazachstan za przyjazne, kolejne 40 proc. za neutralne wobec Ukrainy. Większość badanych za neutralne uważa też Chiny.

Rosja, Białoruś, ale też Węgry wypadają najgorzej

Eksperci zwracają uwagę, że pogorszył się stosunek Ukraińców do Węgier – 41 proc. uważa ten kraj za wrogi, 26 proc. za neutralny, a 21 proc. za przyjazny.

Za najbardziej wrogie Ukraińcy uważają dwa kraje – Rosję (97 proc.) i Białoruś (85 proc.).

Autorzy badania napisali w komentarzu, że w ostatnich miesiącach poprawił się stosunek Ukraińców do Kanady, Polski, Litwy, Wielkiej Brytanii i USA. Nie zmienił się stosunek do Francji, wzrosła neutralność wobec Turcji, a w stosunku do Chin widać pogarszającą się tendencję, szczególnie w porównaniu z danymi z 2021 r.

Sondaż bez Krymu i Donbasu

Sondaż został przeprowadzony metodą CATI (wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo) na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Ukraińców zamieszkujących wszystkie regiony Ukrainy – z wyjątkiem okupowanego Krymu i Donbasu oraz innych części Ukrainy tymczasowo znajdujących się pod kontrolą Rosji.

Na przełomie września i października Rosja ogłosiła aneksję czterech ukraińskich obwodów – donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego. Wcześniej pod lufami rosyjskich karabinów zorganizowano tam pseudoreferenda, których wyniki zostały z góry ustalone w Moskwie.

