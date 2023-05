Jak Polacy oceniają szefa MON? Wyniki sondażu

Z badań sondażowni United Surveys wykonanych na zlecenie Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków chce, by minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Na taką opinię respondentów wpływ miała sprawa prawdopodobnie rosyjskiej rakiety znalezionej w kwietniu w okolicach Bydgoszczy.

Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą?

Prawdopodobnie rosyjska rakieta doleciała do Polski w grudniu, jednak jej pozostałości znaleziono w Zamościu pod Bydgoszczą dopiero w minionym miesiącu.

Jak podali dziennikarze radia RMF FM, "pocisk manewrujący CH-55 najpewniej przyleciał zza naszej wschodniej granicy, bo w polskiej armii nie ma tego uzbrojenia ani na wyposażeniu, ani w magazynach. To wykluczałoby wersję, która pojawiła się tuż po odnalezieniu szczątków, że pod Bydgoszczą znaleziono rakietę, którą wystrzelono z polskiego poligonu np. podczas ćwiczeń czy testów systemów obrony powietrznej. Nie mamy bowiem ani takich rakiet, ani systemów, które mogłyby je wystrzelić".

Incydent wywołał debatę publiczną nad bezpieczeństwem naszego kraju. Dziennikarze portalu Wirtualna Polska postanowili sprawdzić, jak to wydarzenie wpłynęło na zaufanie Polaków do szefa MON.

Wyniki sondażu

Respondentów zapytano o to, czy Mariusz Błaszczak powinien odejść z rządu w związku z zamieszaniem wokół wyjaśnienia sprawy upadku obiektu wojskowego, prawdopodobnie rosyjskiego pocisku, pod Bydgoszczą. Dymisji ministra domagało się 44 proc. badanych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiało się natomiast 37,5 proc. ankietowanych. 18,1 proc. pytanych nie miało zdania na ten temat. Badanie opinii było prowadzone telefonicznie oraz metodą wywiadu online (CATI i CAWI).

Przeciwko dymisji Błaszczaka opowiadali się zazwyczaj wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. By szef MON zrezygnował z funkcji chcieli natomiast przeważnie wyborcy opozycji. Większość osób, która nie miała zdania na temat dymisji ministra, deklarowała, że jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji, na kogo będą głosować w jesiennych wyborach.

W związku z incydentem, Błaszczaka krytykują politycy opozycji. Członek Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk stwierdził, że gdyby okazało się, że szef MON jest odpowiedzialny za to, że przez 5 miesięcy w tej sprawie nic się nie wydarzyło, a rakieta nie była poszukiwana, to Błaszczak powinien podać się do dymisji.

– Myślę, że to, co usłyszeliśmy od ministra Błaszczaka, to właśnie ten fakt. On się absolutnie boi dymisji, w związku z tym postanowił znaleźć kozła ofiarnego w postaci polskiej armii – stwierdził Tomczyk.

