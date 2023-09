Różnice niewielkie, ale to nie Trump czy DeSantis mają największe szanse z Bidenem

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się jesienią przyszłego roku. Poprzedzą je prawybory w Partii Republikańskiej. Na ten moment, Demokratów reprezentował będzie Joe Biden.

Kto pokona Bidena?

W ankiecie CNN sprawdziło, jak urzędujący prezydent wypada w konfrontacji wyborczej z poszczególnymi kandydatami Partii Republikańskiej.

Według wyników tego sondażu Trump pokonuje Bidena w stosunku 47 do 46 proc. Główny konkurent faworyta GOP, gubernator Florydy Ron DeSantis remisuje z Demokratą 46 – 46.

Na wygraną mogliby liczyć natomiast były wiceprezydent w gabinecie Trumpa Mike Pence, który wygrywa z Bidenem 46 do 44. To samo dotyczy senatora Tima Scotta. Obaj mają jedynie iluzotyczne szanse na starcie z Bidenem. To samo dotyczy kandydatki, która wypada w tym mało prawdopodobnym scenariuszu najlepiej.

Według badania najłatwiej z Bidenem uporałaby się Nikki Haley, była gubernator Karoliny Południowej. W jej przypadku przewaga jest wyraźna – 49 proc. głosów do 43 proc. Joe Bidena.

Według Agencji Reutera prezydenturę Joe Bidena ocenia pozytywnie jedynie 40 proc. Amerykanów, zaś 54 proc. ocenia ją negatywnie.

Trump deklasuje konkurencję

Należy jednak pamiętać, że w sondażach Donald Trump zachowuje ogromną przewagę nad resztą pretendentów.

Według badania przeprowadzonego przez Coefficient, były prezydent może liczyć na 58 proc. głosów w porównaniu do 13 proc. gubernatora Florydy Rona DeSantisa. Taki sam wynik Trump osiąga w sondażu Morning Consult, który DeSantisowi przyznaje 14 proc. głosów. W obu sondażach żaden z pozostałych kandydatów nie przekroczył 10 proc. W stosunku do początku miesiąca Trump poprawił swoje notowania o 3 punkty procentowe.

Stało się tak, mimo że Trump nie wziął udziału w pierwszej debacie republikańskich kandydatów, jaka odbyła się w zeszłym tygodniu. Tego dnia stawił się za to w areszcie w Fulton, gdzie wykonano mu zdjęcie policyjne – jako pierwszemu w dziejach byłemu prezydentowi USA. Swoje zdjęcie z aresztowania Trump opublikował w mediach społecznościowych, w tym na portalu X, z którego nie korzystał od czasu zablokowania mu konta w 2021 r.

264 miliony wyświetleń wywiadu dla Carlsona

Tego dnia na X opublikowany został wywiad Trumpa dla Tuckera Carlsona. Na dziś (czwartek 7 września), tylko na X wyświetliły go ponad 264 miliony ludzi.

