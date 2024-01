Nowy sondaż: Czym kieruje się prezydent Duda w relacjach z rządem Tuska?

"Czym Pani/Pana zdaniem w relacjach z rządem Donalda Tuska kieruje się prezydent Andrzej Duda?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w sondażu dla portalu rp.pl.

Najwięcej – 44,6 proc. – badanych wybrało odpowiedź "interesem PiS". 20,4 proc. ankietowanych wskazało, że prezydent Andrzej Duda w relacjach z rządem Donalda Tuska kieruje się "interesem Polski". 16,9 proc. uczestników badania uważa, że głowa państwa kieruje się "zarówno interesem PiS, jak i interesem Polski". 18,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

– Prezydent w pierwszej kolejności uwzględnia interes PiS według blisko co drugiej osoby powyżej 50. roku życia i ponad połowy respondentów posiadających wyższe wykształcenie. Z uwagi na wysokość zarobków takie zdanie najczęściej podzielają osoby o dochodach mieszczących się w granicach 2001-3000 zł netto (53 proc.). Andrzej Duda w relacjach z nowym rządem kieruje się dobrem PiS zdaniem co drugiego mieszkańca miast o wielkości 100-199 tys. osób – skomentowała Wiktoria Maruszczak z pracowni SW Research.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 27-29 grudnia 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Noworoczne orędzie prezydenta Dudy

Przypomnijmy, że 31 grudnia Andrzej Duda wygłosił noworoczne orędzie. Prezydent mówił o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed Polską w 2024 r. – Mamy do czynienia z nową sytuacja w polskiej polityce. Prezydent i rząd są z innych obozów politycznych. To normalne w demokracji. Ale w demokracji trzeba przestrzegać konstytucji, zasad państwa prawa i dobrych politycznych obyczajów. Niestety w ostatnich dniach koalicja rządowa próbując przejąć media publiczne złamała te zasady. Po raz pierwszy w wolnej Polsce po 1989 r. doszło do próby siłowego przejęcia mediów publicznych – powiedziała głowa państwa.

– Poważny niepokój budzą także kolejne zapowiedzi podejmowania ważnych decyzji za pomocą sejmowych uchwał. (...) Wzywam koalicję rządową, żeby zaczęła przestrzegać zasad demokratycznego państwa prawa i szanować obywateli bez względu na ich poglądy polityczne. To powinny być wasze polityczne postanowienia noworoczne – wskazał prezydent Andrzej Duda.

