Tusk rozbrajająco szczerze: Ktoś myślał, że czeka nas robota lekka, łatwa i przyjemna?

"Naprawdę ktoś myślał, że czeka nas robota lekka, łatwa i przyjemna? Nie, ona przez jakiś czas będzie ciężka, trudna i nieprzyjemna. Do takiej mnie wynajęliście. Nie narzekam" – napisał Tuska na portalu X.

Najprawdopodobniej szef rządu odniósł się do sporu prawnego wokół Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W piątek Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.

Wcześniej podobną decyzję Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego podjęła w przypadku posła Macieja Wąsika. Uchylenie postanowienia Szymona Hołowni oznacza, że zarówno Kamiński, jak i Wąsik, są nadal posłami i chroni ich immunitet poselski.

Sprawa wywołuje ogromne emocje, ponieważ obecne władze i część środowiska prawniczego twierdzą, iż izba ta nie jest de facto sądem ze względu na wadliwe powołanie.

Kamiński i Wąsik nie będą mogli głosować

Dyrektor generalny kierujący Gabinetem Marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski poinformował, że szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki zablokował karty do głosowania należące do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Oznacza to, że obaj politycy nie będą mogli brać udziału w głosowaniach na sali sejmowej.

Zakroczymski przekazał także, że marszałek izby Szymon Hołownia będzie rozważał wykluczenie obu posłów z najbliższego posiedzenia Sejmu.

– W tym momencie te działania mają charakter swego rodzaju zabezpieczenia. Pan marszałek bierze za nie pełną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę poważne wątpliwości, co do charakteru aktów, które zostały wydane przy placu Krasińskich w Warszawie przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – powiedział Zakroczymski.

