Najnowszy sondaż. PiS na prowadzeniu

Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) przeprowadził ostatnie w tym roku badanie preferencji partyjnych. Doszło do zmiany na czele sondażu, zrealizowanego dla "Rzeczpospolitej".

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje pierwsze miejsce z poparciem na poziomie 34,8 proc., co oznacza wzrost aż o 5,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem tej samej pracowni z końca października. Na drugim miejscu, z minimalną stratą do partii Jarosława Kaczyńskiego, jest Koalicja Obywatelska – 34,5 proc. (wzrost o 3,2 pkt. proc.). Wyniki badania pokazują, że dwie główne siły polityczne umacniają się, a mniejsze partie polityczne tracą poparcie.

Fatalny wynik partii Razem

Na podium znalazła się Trzecia Droga. Sojusz PSL i Polski 2050 może liczyć na 8,6 proc. głosów, czyli o 1,2 pkt. proc. mniej niż przed ponad miesiącem. Na kolejnych miejscach są: Nowa Lewica – 7,4 proc. (spadek o 1,2 pkt. proc.) oraz Konfederacja – 7,3 proc. (spadek o 2,1 pkt. proc.).

Zwraca uwagę bardzo slaby wynik partii Razem – zaledwie 0,8 proc. Niezdecydowanych jest 6,6 proc. respondentów. Deklarowana frekwencja wyborcza wyniosła 54,8 proc. "Zdecydowanie" chęć udziału w głosowaniu wyraża 42 proc. ankietowanych, a "raczej" – 12,8 proc. Przypomnijmy, że frekwencja w wyborach parlamentarnych 15 października 2023 r. wyniosła rekordowe 74,38 proc.

– Badanie pokazuje, że duopol PiS-PO ma się bardzo dobrze i co ciekawe, różnica między obiema partiami jest tak mała, że nie jest pewne, czy podczas wieczoru wyborczego triumfowałby Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk. Interesujące również jest to, że Trzecia Droga, Lewica i Konfederacja mają podobne poparcie w okolicy 8 proc., przy czym dla koalicji PSL i Polski 2050 jest to próg wyborczy, czyli polityczne "być albo nie być" – skomentował w rozmowie z "Rz" dr Bartosz Rydliński z UKSW i Centrum im. Daszyńskiego.

– Badanie pokazuje także, że rozejście się Nowej Lewicy i partii Razem jest większym wyzwaniem dla ugrupowania Adriana Zandberga – dodał.

