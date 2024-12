Radni PiS zawieszeni. "Nie dostałem takiego pisma"

Chodzi o radnych Radosława Marca, byłego skarbnika Prawa i Sprawiedliwości oraz Krzysztofa Stasiaka, byłego pełnomocnika struktur okręgowych PiS. Zawieszenie ma charakter dyscyplinarny.

– Panowie zostali zawieszeni zgodnie z prawem, zgodnie ze statutem, doskonale wiedzą, za co zostali zawieszeni. Zostali zawieszeni przez pana prezesa na mój wniosek, dlatego że się nie wywiązywali z pewnych rzeczy – przekazała w rozmowie z TVN24 Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, która pełni funkcję szefa łódzkich struktur PiS.

Radny PiS zaprzecza

– Nie ma żadnej wewnętrznej wojny w Prawie i Sprawiedliwości. Z wielką radością wszyscy przystępują do działań. Myślę, że panowie mogą być zawsze odwieszeni, tylko muszą się ogarnąć. Nie możemy sobie pozwolić na tego typu destrukcyjne działania. Każdy wie co do niego należy w ramach sprawowanych funkcji – stwierdziła poseł PiS.

Radny Radosław Marzec poinformował, że nie otrzymał żadnego pisma, a o zawieszeniu dowiedział się od dziennikarzy. – Skąd taka informacja? Nie dostałem takiego pisma, nie mam takiej wiedzy, nie mam takiej informacji, że zostałem zawieszony, nie dostałem żadnego pisma. Nie spodziewałem się takiej informacji od pana – mówił. TVN24 nie udało się skontaktować z radnym Krzysztofem Stasiakiem.

Lokalne struktury PiS

Przypomnijmy, że w październiku odbył się kongres Prawa i Sprawiedliwości, podczas którego doszło do formalnego połączenia partii Jarosława Kaczyńskiego z Suwerenną Polską Zbigniewa Ziobry. Nowymi wiceprezesami PiS zostali Elżbieta Witek, Patryk Jaki i Michał Wójcik, a Mariusz Błaszczak objął funkcję szefa komitetu wykonawczego. Prawo i Sprawiedliwość postanowiło dokonać zmian w strukturach terenowych – zamiast 16 okręgów będzie ich aż 40. PiS przeprowadziło zjazdy okręgowe, podczas których działacze wybierali nowe lokalne władze partii.

W okręgu łódzkim partyjne wybory odbędą się dopiero w marcu. Do tego czasu pełnomocnikiem mianowanym przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego jest poseł Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

