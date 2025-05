Sprawa mieszkania Nawrockiego będzie miała wpływ na wynik wyborów?

Niemal na finiszu kampanii wyborczej na jaw wyszła informacja, że Karol Nawrocki, kandydat na prezydenta popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wbrew deklaracji z debaty prezydenckiej w "Super Expressie", nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada również kawalerkę o powierzchni 28,5 m2. Nabył ją w okolicznościach wzbudzających kontrowersje od Jerzego Ż., który obecnie przebywa w Domu Opieki Społecznej.

Nawrocki zdecydował się przekazać kawalerkę na cele charytatywne. Portal Interia dotarł do aktu notarialnego, z którego wynika, że mieszkanie trafi do Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Gdyni. W dokumencie znalazł się zapis o prawie zamieszkania w lokalu przez Jerzego Ż.

Sprawa mieszkania zaszkodzi Nawrockiemu w drugiej turze?

Karol Nawrocki zmierzy się z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich 1 czerwca. Czy sprawa kawalerki wpłynie na decyzje wyborców? Sondaż Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że dla większości Polaków ta kwestia nie będzie miała znaczenia przy wyborze prezydenta.

Z najnowszego badania wynika, że dla 37 proc. respondentów zamieszanie wokół mieszkania Nawrockiego "zdecydowanie" nie będzie miało wpływu na to, jak zagłosują w drugiej turze wyborów. Dla kolejnych 19 proc. ankietowanych "raczej" nie będzie miało to wpływu. Łączny odsetek osób, które nie będą zwracać uwagi na tę kwestię, to zatem 56 proc.

Sprawa kawalerki będzie miała wpływ na to, jak zagłosuje 27 proc. uczestników badania (17 proc. "zdecydowanie", 10 proc. "raczej").

16 proc. pytanych wybrało odpowiedź "ani tak, ani nie". Co ważne, sprawa mieszkania Nawrockiego nie będzie miała znaczenia dla większości wyborców Sławomira Mentzena. Kwestia ta jest natomiast ważna dla 50 proc. zwolenników Rafała Trzaskowskiego.

