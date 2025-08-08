Polacy ocenili nowego ministra. "Wyraźny sygnał"

Przypomnijmy, że były już sędzia Waldemar Żurek objął funkcję ministra sprawiedliwości w wyniku lipcowej rekonstrukcji rządu. Na czele resortu zastąpił Adama Bodnara. Wobec nowego ministra szczególne oczekiwania wyrażali przede wszystkim najbardziej zagorzali zwolennicy rządu, ci którzy domagają się przyspieszenia procesu rozliczeń rządu Zjednoczonej Prawicy. Jak jednak jego pierwsze poczynania oceniają wszyscy Polacy? O to zapytano ich w najnowszym sondażu SW Research przeprowadzonym na zlecenie serwisu Onet.

Sondaż: Tak Polacy oceniają Waldemara Żurka

"Choć jego pierwsze działania spotkały się z większą liczbą ocen pozytywnych niż negatywnych, to entuzjazmu w społeczeństwie na razie brak. Polacy są ostrożni, a wielu z nich wciąż nie wie, co myśleć" – czytamy.

I tak, zdecydowanie pozytywnie działania ministra ocenia 16,3 proc. ankietowanych, kolejne 18,6 proc. ma "raczej pozytywną" ocenę Waldemara Żurka. Łącznie to 34,9 proc. osób.

Krytycznie poczynania następcy Adama Bodnara ocenia 17,9 proc. respondentów. 10,8 proc. z nich wybrało odpowiedź "zdecydowanie negatywnie", zaś "raczej negatywnie" – 7,1 proc.

"Minister musi jeszcze zbudować swoją pozycję"

Co ciekawe, aż co czwarty badany postawił na wariant "ani pozytywnie, ani negatywnie". To aż 25,8 proc. uczestników sondażu. Kolejna duża grupa – 21,4 proc. – w ogóle nie orientuje się w działaniach Żurka, albo nie jest nimi zainteresowana.

"To oznacza, że Waldemar Żurek zaczyna z przewagą pozytywnych ocen, ale ponad połowa społeczeństwa albo nie ma zdania, albo nie zna jego działań. To wyraźny sygnał, że minister musi jeszcze zbudować swoją pozycję w oczach opinii publicznej" — podsumowuje Onet.

Badanie dla portalu Onet.pl zostało zrealizowane w dniach 5-6 sierpnia 2025 r. przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 808 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

