Czy grozi nam realna wojna? Oto, co myślą Polacy

W sondażu "Super Expressu" postawiono pytanie, "czy uważasz, że Polsce grozi realna wojna w ciągu najbliższych 5 lat?".

49 proc. respondentów stwierdziło, że Polsce nie grozi wojna. Z kolei 26 proc. uczestników badania uznało zagrożenie wojną za realne. 25 proc. ankietowanych nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż przeprowadził Instytut Badań Pollster od 9 do 11 sierpnia br. na próbie 1006 dorosłych Polaków.

Polska szykuje się do wojny w 2027 roku. Tusk: Będziemy gotowi

Podczas konferencji prasowej w Bydgoszczy premier był pytany m.in. o raporty służb wywiadowczych NATO, które mówią, że w 2027 r. może dojść do większego konfliktu zbrojnego. Tuska zapytano, czy rok 2027 jest dla niego i rządu datą graniczną i czy do tego czasu polska armia będzie gotowa.

– Żadna cezura czasowa nie będzie miała tutaj większego sensu, bo zgodnie z analizami NATO, to zagrożenie destabilizacją w regionie, agresywna polityka rosyjska, groźba konfliktu globalnego związanego z napięciem amerykańsko-chińskim – to wszystko powoduje, że nie ma jakiejś daty, od której powiemy sobie, że już jest święty spokój, można opuścić ręce, nie trzeba się przygotowywać i zbroić – oświadczył premier.

Dodał, że proces unowocześniania polskiej armii i produkcji uzbrojenia jest rozłożony na lata. – Musimy być gotowi przed 2027 na wszystkie możliwe okoliczności – zaznaczył.

Ponad 150 tysięcy żołnierzy zawodowych

Z danych branżowego portalu Defence24.pl przekazanych przez MON wynika, że na dzień 30 czerwca 2025 roku Wojsko Polskie liczyło około 153.800 żołnierzy zawodowych.

Tego dnia służbę pełniło około: 24.600 oficerów i generałów, 57.000 podoficerów zawodowych, 67.200 szeregowych zawodowych i 5.000 żołnierzy zawodowych w trakcie kształcenia (czyli od 13 miesiąca służby).

Ponad 200 tys. z WOT i służbą dobrowolną służbą zasadniczą

Dodatkowo służbę tego dnia pełniło około: 16.600 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, 3.000 żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w trakcie kształcenia (czyli w ciągu pierwszych 12 miesięcy służby).

Łącznie żołnierzy zawodowych i żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej Polska liczy około 173.400. Licząc i żołnierzy zawodowych i dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej nasz kraj liczy ponad 210.300 żołnierzy.

Czytaj też:

Ważne zmiany w polskiej armii. Kosiniak-Kamysz powołuje "legion medyczny"Czytaj też:

Błaszczak alarmuje ws. wojska. "Sądzę, że po prostu nie ma pieniędzy"