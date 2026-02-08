Sikorski królem X? Ten sondaż to chłodny prysznic dla szefa MSZ

Radosław Sikorski to jeden z najbardziej aktywnych w sieci polskich polityków. Minister jest znany z prowadzenia ostrych dyskusji z użytkownikami portalu X. W ostatnich miesiącach polityk wielokrotnie podgryzał m.in. Elona Muska, szefa platformy.

Co o internetowej aktywności szefa dyplomacji myślą Polacy? Okazuje się, że agresywna działalność Sikorskiego nie jest dobrze oceniana.

Jedynie 25,1 proc. respondentów pozytywnie ocenia jego aktywność w mediach społecznościowych – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski (11 proc. - "zdecydowanie pozytywnie", 14,1 proc. - "raczej pozytywnie").

Z kolei aż 43,4 proc. badanych krytycznie ocenia działalność Sikorskiego w sieci. 26 proc. osób wybrało opcję "zdecydowanie negatywne". Ponadto 31,5 proc. badanych nie ma wyrobione opinii w tym temacie.

Co zrozumiałe najwięcej negatywnych głosów pojawiło się wśród wyborców opozycji - 79 proc. osób głosujących na PiS i Konfederację ma złe zdanie o aktywności ministra i jedynie 4 proc. dostrzega pozytywy. Również jednak wśród wyborców koalicji rządzącej odsetek negatywnych ocen jest spory – 19 proc. Z kolei pozytywnie o działalności Sikorskiego w sieci wypowiada się 45 proc. zwolenników koalicji.

Komu ufają Polacy? Niezły wynik Sikorskiego

Z kolei prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania CBOS. To jedyny polityk, któremu ufa więcej niż połowa Polaków (52 proc.). Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz, który cieszy się zaufaniem 46 proc. respondentów.

Na kolejnych pozycjach w rankingu zaufania znaleźli się: wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (45 proc.), prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (42 proc.) oraz premier Donald Tusk (41 proc.). Najwyżej notowanym politykiem opozycji w sondażu CBOS jest Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu i współprzewodniczący Konfederacji zajął szóste miejsce, z wynikiem na poziomie 38 proc.

Dalej znaleźli się: wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia (37 proc.), marszałek Sejmu i przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (33 proc.), współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen (33 proc.), marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (31 proc.).

Sondaż zrealizowano w dniach 8-20 stycznia 2026 r. na reprezentatywnej, imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL, liczącej 938 osób.

