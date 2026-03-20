Polacy mocno podzieleni. Chodzi o Waldemara Żurka

O ocenę działań Waldemara Żurka w wymiarze sprawiedliwości zapytano Polaków w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie serwisu Onet. Okazuje się, że ocena ta nie jest jednoznaczna.

Polacy ocenili działalność Waldemara Żurka. Nieoczywiste wyniki sondażu

Pozytywnie działalność Waldemara Żurka oceniło 31 proc. respondentów. Negatywną opinię na temat poczynań ministra w wymiarze sprawiedliwości miało 27,5 proc. pytanych. Co znamienne, zdecydowanie największa grupa uczestników badania, bo aż 41,2 proc., nie miało zdania na temat zmian wprowadzonych przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Przypominając działania Waldemara Żurka Onet wymienia rezygnację z losowego przydziału sędziów do spraw, a także zmianę sposobu wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa.

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany 18 marca 2026 r. metodą wywiadów online (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 811 ankiet na ogólnopolskiej próbie dorosłych. Zastosowano dobór kwotowy — próba była reprezentatywna ze względu na łączny rozkład płci, wieku i klasy wielkości miejscowości zamieszkania.

Waldemar Żurek. Były sędzia, następca Adama Bodnara

Przypomnijmy, że Waldemar Żurek jest członkiem rządu Donalda Tuska od lipca 2025 roku. Na funkcji ministra sprawiedliwości zastąpił Adama Bodnara. Wcześniej był sędzią. W latach 2010-2018 zasiadał w Krajowej Radzie Sądownictwa, której był również rzecznikiem prasowym.

W latach 2004–2008 był członkiem zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", a od 2018 roku członkiem zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów "Themis".

