"Deklarujesz X, a pasujesz do Y?". Analiza myPolitics ujawnia zaskakujące rozjazdy wyborcze

W badaniu uwzględniono 204 958 wypełnionych kwestionariuszy – to nie największa, ale zdecydowanie jedna z najbardziej precyzyjnych prób internetowych tego typu w Polsce. Analiza porównuje odpowiedzi użytkowników na pytanie: „Na kogo planujesz głosować?” z kandydatem, którego wskazuje im algorytm myPolitics.pl jako najbliższego programowo.

– Zdarza się, że użytkownik deklaruje poparcie dla kandydata A, ale jego odpowiedzi pokazują, że jest znacznie bliżej kandydata C. Czasem to różnice kosmetyczne, ale bywa, że to zupełnie inne bieguny polityczne – mówi Adrian Orłów, prezes i założyciel myPolitics.pl

Zestawienie przygotowane przez IBRiS pokazuje szczegółowy rozkład takich przypadków – w tabeli widać, gdzie algorytm trafia w punkt, a gdzie ujawnia zaskakujące niezgodności. Dla wielu użytkowników to było pierwsze tak konkretne zderzenie emocji z faktami.

– Nie chcemy nikomu mówić, jak ma głosować. Chcemy, by robił to świadomie. Naszym celem jest uporządkowanie chaosu i pokazanie użytkownikowi, jak naprawdę wygląda jego polityczne DNA – podkreśla Baruch Jaakov Janowicz, członek zarządu i szef strategii marketingowej myPolitics.pl

Quiz #Prezydencki2025 i towarzysząca mu analiza są częścią szerszej misji platformy: budowania politycznej samoświadomości wśród młodszych i bardziej cyfrowych wyborców. W czasach, gdy emocje często dominują nad treścią, myPolitics.pl proponuje coś rzadkiego – politykę opartą na faktach.

Link do quizu: myPolitics.pl

