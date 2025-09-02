CZY WIESZ, JAK WYGLĄDAŁO ŻYCIE W CZASACH NRD? NOWOŚĆ W SERII „Z BLISKA”!

CZYM JEST SERIA „Z BLISKA”?

Ta seria w przystępny sposób przybliża historię współczesnych Niemiec – od czasów Republiki Weimarskiej aż po okres podziału Niemiec po II wojnie światowej. Autorzy i autorki skupiają się na tematach zapomnianych, przemilczanych i tabuizowanych, burząc stereotypowe obrazy historii i obalając narosłe przez dziesięciolecia mity. Zamiast na historii militarnej czy politycznej skupiają się na historii społecznej i mikrohistoriach zapisanych w doświadczeniu zwykłych ludzi.





JAKIE KSIĄŻKI WCHODZĄ W SKŁAD SERII „Z BLISKA”?





1.„Trzecia Rzesza na haju”, Norman Ohler – szokujące kulisy uzależnienia hitlerowskich Niemiec, które wpłynęło na decyzje polityczne i przebieg wojny.

2.„Dzieci Aspergera”, Edith Sheffer – wstrząsająca opowieść o początkach badań nad autyzmem, która zmusza do rozważań nad dziedzictwem hitlerowskiej nauki.

3.„Kobiety Holocaustu”, Zoë Waxman – kobiecość, która kulturowo postrzegana jest jako źródło życia, w rękach nazistów zmieniła się w źródło dehumanizacji totalnej.

4.„Zwierzęta w Trzeciej Rzeszy”, Jan Mohnhaupt – spojrzenie na relację nazistowskiej ideologii z ochroną zwierząt, wykorzystywaną do propagandy i kontroli społeczeństwa.

5.„Czas wilka”, Harald Jähner – wnikliwy obraz Niemiec tuż po II wojnie światowej, gdy społeczeństwo musiało na nowo zdefiniować swoją tożsamość.

6.„Rausz”, Harald Jähner – opowieść o hedonistycznych i pełnych sprzeczności latach 20. XX wieku w Niemczech.





TAKIEJ KSIĄŻKI O NRD JESZCZE NIE CZYTALIŚCIE!





Najnowsza książka wchodząca w skład serii „Z Bliska” to „Kraj za murem. Życie codzienne w NRD”. To zaskakująca opowieść o kraju wymazanym najpierw z mapy, a później z pamięci. Autorka zabiera nas do miejsca, które mimo dyktatury przez ponad cztery dekady tętniło życiem – innym niż to zachodnie, ale nie mniej prawdziwym.





O CZYM JEST KSIĄŻKA?





W 1990 roku z politycznej mapy świata zniknął kraj. Niemiecka Republika Demokratyczna przestała istnieć niemal z dnia na dzień. W zbiorowej pamięci ten okres historii Niemiec pozostaje białą plamą – a raczej szarą, bo w takiej barwie odmalowują życie w NRD typowe opowieści: nawiązując do dystopijnego „Stasilandu” oraz totalitarnej wizji z „Roku 1984” Orwella.

Jednak to tylko część prawdy. Katja Hoyer, urodzona w NRD, niemiecko-brytyjska historyczka, w swojej nagradzanej książce ukazuje znacznie bardziej złożony obraz życia w tym kraju. Łącząc wnikliwą analizę polityczną oraz pieczołowicie zebrane migawki z codziennego życia i relacje świadków, przedstawia nieoczywiste spojrzenie na „niemiecki eksperyment” w drodze do socjalizmu.





Ta kolorowa, zaskakująca i wciągająca historia demoludu jest pełna niespodzianek.

„The Sunday Times”





Gruntownie udokumentowana, mądrze opowiedziana i pięknie napisana.

„Daily Telegraph”





Niespodziewany bestseller, zaskakująco poruszający.

„Le Monde”









KIM JEST AUTORKA „KRAJU ZA MUREM. ŻYCIE CODZIENNE W NRD”?





Katja Hoyer to niemiecko-brytyjska historyczka i autorka, specjalizująca się w historii Niemiec XX wieku, zwłaszcza okresu NRD (Niemieckiej Republiki Demokratycznej). Urodziła się w Niemczech Wschodnich w 1985 roku, niedługo przed upadkiem muru berlińskiego.

Hoyer ukończyła historię na Uniwersytecie w Jenie, a następnie kontynuowała karierę naukową i publicystyczną w Wielkiej Brytanii, gdzie zamieszkała na stałe. Jest członkinią Royal Historical Society oraz komentatorką w mediach brytyjskich i niemieckich, m.in. w BBC, „The Spectator”, „The Washington Post” czy „Die Welt”.





JUŻ DZISIAJ PRZECZYTAJ „KRAJ ZA MUREM. ŻYCIE CODZIENNE W NRD”





Seria „Z bliska” to wyjątkowa okazja, by spojrzeć na historię nie przez pryzmat wielkiej polityki, lecz oczami tych, którzy ją przeżywali – zwykłych ludzi. Książka „Kraj za murem. Życie codzienne w NRD” to kolejny ważny głos w tej opowieści – pełnej niuansów, sprzeczności i codziennych realiów życia po wschodniej stronie żelaznej kurtyny.

Jeśli chcesz zrozumieć, jak naprawdę wyglądało życie w państwie, które oficjalnie już nie istnieje, ale którego dziedzictwo wciąż rezonuje w dzisiejszych Niemczech – sięgnij po tę książkę. Odkryj historię z bliska – prawdziwą, wielowymiarową i, jak się okaże, zaskakująco aktualną.

