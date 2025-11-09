Na osłodę – dynia

Kiedy nachodzi nas ochota na coś słodkiego, mamy dylemat: czy ma to być deser słodki czy też słodki i zdrowy?

Prozdrowotne właściwości dyni są nam wszystkim znane – przede wszystkim wspiera ona serce i wzrok, obniża cholesterol i poprawia trawienie dzięki dużej ilości błonnika. To cudowne warzywo zawiera składniki mineralne, witaminy A, C, E i antyoksydanty. Dynię możemy wykorzystać na wiele sposobów: zrobić zupę krem lub leczo warzywne, dodać do gulaszu mięsnego. W grę też wchodzi purée, które użyjemy do klusek leniwych czy wspaniałego fitsernika. Najczęściej kupujemy dynię hokkaido – cenimy ją za intensywny smak i przepiękny pomarańczowy kolor. Doskonale sprawdzi się również dynia piżmowa. Obydwie odmiany idealnie nadają się do deserów.