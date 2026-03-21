Po prostu ideał

Czy już trafiła, nie wiem, bo okazało się, że jest dostępna w serwisie z audiobookami, za który i tak płacę stały abonament. Zacząłem więc słuchać sobie wyznań nieszczęsnego dwugodzinnego prezydenta, w stanowiącej osobną wartość interpretacji Michała Żebrowskiego, podczas zwyczajowych sesji cardio. Im dłużej słuchałem, tym szerszy uśmiech rysował się na mojej twarzy. Potencjał komiczny tej książki – a raczej, tej postaci – jest doprawdy niewyczerpany. W każdym razie, wystarczy dla wielu jeszcze kpiarzy, którzy pozazdroszczą zasięgów, jakie kpiny z Trzaskowskiego dały Stanowskiemu.

Żeby nie było za słodko – oprócz niewiarygodnego kabotyństwa, wychodzą też z „więźnia ratusza” (jak nazwała go Joanna Miziołek) rzeczy paskudne – małość, prymitywna pogarda i skłonność do obmawiania ludzi. Podkręca go w tym zresztą