Złoty Cielec "odnawialności"
Subotnik Ziemkiewicza
  Rafał A. Ziemkiewicz

Złoty Cielec "odnawialności"

Wiatraki. Zdj. ilustracyjne
Wiatraki. Zdj. ilustracyjne Źródło: Unsplash / Waldemar Brandt
SUBOTNIK ZZA ŚCIANY Wśród licznych powodów świętego oburzenia, jakie nieustająco miota lewicowo-liberalnymi salonami i ich mediami, nieostatnią jest, że Przemysław Czarnek powiedział był kiedyś "OZE-sroze".

Jak można okazywać takie lekceważenie najświętszemu z celów integracji europejskiej! Przecież Donald Tusk, zapowiadając wydatkowanie w ciągu najbliższych 10 lat biliona złotych na energetykę… Która to zapowiedź sama w sobie była niezłym cyrkiem, w poniedziałek rząd do tego stopnie nie miał pieniędzy, że bez 180 mld rozłożonych na pięć lat (= 36 mld rocznie) z SAFE nie będzie nawet na kamizelki kuloodporne dla policji, a we środę miał już bilion w dziesięć lat (=100 mld rocznie) – na co? Owoż właśnie: z owego biliona jedna czwarta (=250mld) ma zostać wydana na wiatraki i fotowoltaikę.

Ta zapowiedź może zostać uznana za śmiałe odejście przez Tuska od linii wyznaczanej przez komisję Europejską. Bo wedle jej oficjalnych zapowiedzi, w przyszłej perspektywie budżetowej 2028-2034 na inwestycje w „OZE” ma być przeznaczone nie jedna czwarta, a 35 proc. wszystkich unijnych środków!

Źródło: DoRzeczy.pl
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Rafała A. Ziemkiewicza
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
