Putin skomentował wyniki wyborów prezydenckich na Ukrainie

Drugą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie, która odbyła się w minioną niedzielę, miażdżącą przewagą głosów wygrał komik Wołodymyr Zełenski. Pokonał tym samym ubiegającego się o reelekcję Petra Poroszenkę. O wyniki tych wyborów pytany był dziś we Władywostoku prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin.

– To absolutna porażka polityki Poroszenki – powiedział Władimir Putin podczas spotkania z mediami po rozmowach z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. – Jestem przekonany, że nowe władze Ukrainy nie mogą nie być tego świadome. I są świadome – podkreślił. – Dopiero zobaczymy, jakie kroki podejmie nowy prezydent Ukrainy Wolodymyr Zełenski. Zrozumienie to jedno, a budowanie realistycznej polityki odpowiadającej interesom narodu to drugie – dodał rosyjski przywódca.

Władimir Putin stwierdził, że ​​relacje Moskwa - Kijów będą zależały od polityki nowego przywództwa Ukrainy. – Pragniemy i jesteśmy gotowi w pełni przywrócić relacje, ale nie możemy tego zrobić jednostronnie – wskazał prezydent Rosji.