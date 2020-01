Atak na amerykańską ambasadę. Jest reakcja polskiego MSZ

Franciszkowi puściły nerwy. Papież odniósł się do incydentu na placu Św. Piotra

Podczas spotkania z wiernymi w Nowy Rok papież Franciszek odniósł się do incydentu, jaki miał miejsce na placu Świętego Piotra. Ojciec Święty zdenerwował się na kobietę, która chwyciła go za rękę. By wyswobodzić się z uścisku, uderzył ją...