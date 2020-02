Wykańczanie strachem

Dzieło „Prawo ludności” (An Essay on the Principle of Population) ukazało się w roku 1798 jako anonimowe. Nie było jednak tajemnicą, że autorem jest liberalny angielski filozof i ekonomista Thomas Robert Malthus. Malthus, swoją drogą zdecydowany przeciwnik egalitaryzmu, postawił tezę mówiącą w uproszczeniu o tym, że ludzkość nie będzie w stanie w niedalekiej przyszłości się wyżywić. Nazwano ją później pułapką maltuzjańską.