Wielkie zmiany na Słowacji. Centroprawica u władzy

Od 2006 roku, z dwuletnią przerwą, na Słowacji rządziła partia Kierunek-Socjaldemokracja (Smer-SD). Partia otrzymała 18,31 proc. głosów, co jest i tak lepszym wynkiem, niż prognozowano w sondażach. Co ciekawe, do parlamentu nie weszła koalicja liberalnej Postępowej Słowacji i Razem (PS/SPOLU).

Dobry wynik opozycji ma związek z oburzeniem społecznym po morderstwie dziennikarza, który zajmował się tropieniem korupcji w strefie euro. Do zabójstwa doszło w 2018 roku. Lider OLaNO obiecał wówczas, że po przejęciu władzy wdroży silne procedury antykorupcyjne.

– Gratuluję wygranych wyborów. Dobrego zdrowia i powodzenia –powiedział Peter Pellegrini do swojego rywala. – Ma dobry marketing, ale zobaczymy, jak poradzi sobie w nowej roli – dodał.