Włochy zawieszają obowiązek spłat kredytów hipotecznych

Taką informację przekazała we wtorek Laura Castelli, włoska minister do spraw gospodarki.

Czasowe wstrzymanie konieczności spłat kredytów hipotecznych obejmie osoby fizyczne i gospodarstwa domowe – podaje BBC.

Z kolei włoski związek banków ABI ogłosił, że pożyczkodawcy zaoferują małym firmom i gospodarstwom domowym "wakacje kredytowe".

BBC zwraca uwagę, że to nie pierwsza taka sytuacja we Włoszech. Zawieszenie spłat długów wprowadzono również w czasie ostatniego kryzysu finansowego.

Liczba ofiar koronawirusa we Włoszech wzrosła z 366 do 463. Jest to drugi kraj po Chinach, w którym śmiertelność wywołana przez SARS-CoV-2 jest najwyższa.

Włoski rząd rozszerzył swoje nadzwyczajne środki koronawirusowe, które obejmują ograniczenia podróży i zakaz publicznych zgromadzeń w całym kraju. Premier Giuseppe Conte zaapelował do obywateli, aby pozostali w domu.