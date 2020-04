Koronawirus w Rosji. Policja pobiła lekarkę

Stacja, powołując się na niezależne media rosyjskie podaje, że Wasiliewa i towarzyszący jej aktywiści chcieli dostarczyć środki ochrony osobistej dla pracowników medycznych na prowincji.

W czwartek przybyli do Okułowki w obwodzie nowogrodzkim, ale zanim wjechali do miasta zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego komisariatu, w którym spędzili cały dzień. Usłyszeli zarzuty dotyczące naruszenia zasad zachowania podczas stanu nadzwyczajnego, który wprowadzono w Rosji w związku z koronawirusem.

Kiedy wieczorem ich wypuszczono, Wasiliewa znów została zatrzymana. Tym razem funkcjonariusze użyli siły. Według świadków lekarka miała być uderzona w splot słoneczny i stracić na chwilę przytomność.

Mimo determinacji rosyjskich funkcjonariuszy aktywistom udało się przekazać lokalnym lekarzom 500 masek ochronnych oraz innych środków ochrony osobistej – informuje Biełsat TV.

W Rosji liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 4 tysiące. W ciągu ostatnie doby zarejestrowano 600 nowych przypadków.

