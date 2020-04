Potrzebnych miliard maseczek miesięcznie. Zatrważająca analiza

1 miliard maseczek miesięcznie, 9 tysięcy metrów sześciennych żelu dezynfekującego, 456 milionów rękawiczek - to potrzeby przemysłu i firm we Włoszech, by mogły wznowić działalność po przerwie z powodu pandemii. Dane te przedstawiono na Politechnice w Turynie.

W analizie, przygotowanej na uczelni w stolicy Piemontu, podkreślono ponadto, że wszystkie włoskie zakłady pracy potrzebują dostaw ponad 2 milionów termometrów, aby mogły kontrolować stan zdrowia swoich pracowników. "Obliczyliśmy potrzeby firm w Piemoncie i uznaliśmy, że aby otrzymać wynik krajowy każdą liczbę należy pomnożyć przez 12" – tak zastosowaną metodę wyjaśnił rektor turyńskiej Politechniki, profesor Guido Saracco. Rząd Włoch pracuje nad przepisami, na mocy których ma zostać wznowiona praca wielu zakładów i firm, których działalność została zawieszona w marcu w ramach kroków na rzecz zatrzymania szerzenia się koronawirusa. Produkcja oraz inna aktywność biznesowa ma być wznawiana stopniowo, po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony.