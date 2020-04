Hiszpania: Kolejne kilkaset ofiar COVID-19

Kto ponosi winę za pandemię? Australia domaga się niezależnego śledztwa

Wszystkie kraje członkowskie WHO powinny poprzeć ideę niezależnego międzynarodowego śledztwa, które wyjaśni okoliczności wybuchu pandemii – oświadczył w czwartek premier Australii Scott Morrison. – Członkostwo w WHO to obowiązki i...