Iskrzy na linii Japonia-Chiny. W tle roszczenia terytorialne

Belgia umieszcza Szwecję na czerwonej liście

Rząd Belgii zaktualizował czerwoną listę krajów i regionów w związku z ryzykiem zakażenia wirusem. Po podróży do nich należy odbyć kwarantannę. Do listy dodano Szwecję. Odradza się podróże do niektórych miejsc w W. Brytanii i Hiszpanii –...