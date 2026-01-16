Nagła decyzja Pekinu zaboli Rosję. Nie tego spodziewał się Putin

Decyzja Pekinu jest niemałym zaskoczeniem dla Moskwy. Nowe stawki za rosyjską energię po raz pierwszy są wyższe niż te obowiązujące w Chinach. Jak pisze rosyjski "Kommiersant", w najbliższym czasie nie należy spodziewać się wznowienia dostaw. Rosyjski dostawca energii elektrycznej do Chin, firma Interao, poinformował jednocześnie, że negocjacje trwają i żadna ze stron nie planuje rozwiązania umowy.

"Obecnie strony aktywnie badają możliwości handlu energią elektryczną. Strona chińska, z którą jesteśmy w stałym kontakcie, również nie wyraziła zainteresowania rozwiązaniem umowy" – przekazał spółka w wydanym komunikacie.

Chiny przestały kupować rosyjski prąd

Jak przekazało rosyjskie Ministerstwo Energii, obecnie priorytetem dla krajowych spółek energetycznych jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Rosyjscy urzędnicy podkreślają, że chcą nadal eksportować energię elektryczną do Chin.

"Rosja może wznowić eksport energii elektrycznej do Chin, jeśli otrzyma stosowną prośbę ze strony Pekinu i jeśli zostaną osiągnięte korzystne dla obu stron warunki współpracy” – zauważył resort w wydanym oświadczeniu.

Agencja Reuters zauważa, że umowa na dostawy energii elektrycznej została podpisana już w 2012 roku. Przewiduje ona, że w ciągu 25 lat Chiny kupią od Rosji około 100 miliardów kilowatogodzin. Jednak w ostatnich latach ekspert zaczął spadać. O ile w 2022 roku Federacja Rosyjska eksportowała do Chin 4,6 miliarda kWh rocznie, to w 2023 roku ta wartość spadła do 3,1 miliarda kWh, a w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku dostawy spadły do 0,3 miliarda kWh.

Wymiana handlowa spowalnia

Malejące zakupy ze strony Pekinu przekładają się na niższe wpływy z eksportu. Z analizy danych chińskiej administracji celnej, przygotowanej przez Instytut Gajdara i przywoływanej przez "The Moscow Times", wynika, że w okresie od stycznia do listopada 2025 roku Chiny ograniczyły import większości kluczowych surowców pochodzących z Rosji.

Największe spadki odnotowano w handlu ropą naftową. Dostawy tego surowca do Chin zmniejszyły się o 7,6 proc., osiągając poziom 91,5 mln ton. Jeszcze silniej spadła ich wartość – o 20 proc., do 45,8 mld dolarów – co było konsekwencją niekorzystnych cen rosyjskiej ropy.

