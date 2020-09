Złe wieści z Wielkiej Brytanii. Padł rekord zakażeń

To kolejny w ostatnich dniach znaczący wzrost nowych zakażeń. Zaledwie 6 września po raz pierwszy po okresie spowolnienia epidemii ich liczba przekroczyła 2000, w ubiegły piątek - 4000, zaś w środę - po raz pierwszy od maja i piąty raz w ogóle - była wyższa niż 6000. Dotychczas najwyższym dobowym bilansem było 6201 przypadków w dniu 1 maja.

Rekordową liczbę zakażeń zanotowano także w Anglii - 5632, gdzie jest to drugi z rzędu i trzeci łącznie przypadek, by było ich więcej niż 5000, natomiast w Szkocji (465), Walii (348) i Irlandii Północnej (189) - bilanse są nieco niższe od środowych, choć wciąż blisko rekordowych poziomów.

W całym kraju łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 wzrosła tym samym do 416 363, co jest 14. najwyższym wynikiem na świecie i czwartym w Europie - po Rosji, Hiszpanii i Francji.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że choć rosnąca liczba zakażeń jest niepokojąca, to rekordowej liczby nowych zakażeń nie można w prosty sposób porównywać do tych ze szczytu epidemii w kwietniu czy maju, chociażby z powodu tego, że obecnie wykonywanych jest ok. 220 tys. testów na dobę, podczas gdy na początku kwietnia - kilkanaście tysięcy. To oznacza, że wówczas znacznie więcej przypadków nie było wykrywanych. Jak zauważa stacja Sky News, według naukowców z Imperial College London, około dwie trzecie przypadków jest asymptomatyczna, czyli prawdziwa liczba zakażeń może sięgać 18 tys. na dobę, podczas gdy w szczycie epidemii mogło ich być nawet 100 tys.

Liczba nowych zgonów jest wyższa o trzy w porównaniu z bilansami z dwóch poprzednich dni, a zarazem jest najwyższą statystyką od 14 lipca, gdy było ich 44.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wynosi obecnie 41 902, z czego 37 209 osób zmarło w Anglii, 2510 - w Szkocji, 1606 - w Walii, a 577 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

