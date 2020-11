Skandaliczne zachowanie wiceprzewodniczącej Bundestagu. "To jest wojna"

W czwartek 22 października Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie zgodności z konstytucją aborcji eugenicznej. Orzeczenie zapadło większością głosów. Sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski zgłosili zdanie odrębne do wyroku. – Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją – orzekł Trybunał Konstytucyjny.

Claudia Roth opublikowała zdjęcie, na którym stoi z grafiką Strajku Kobiet z napisem "To jest wojna". "Moje ciało, moja decyzja! Nie ma prawie żadnych krajów na świecie, w których kobiety mogą bez przeszkód i bezkarnie decydować o własnym ciele. Wręcz przeciwnie: coraz więcej fundamentalistycznych i prawicowo-konserwatywnych rządów ogranicza prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet oraz osób LGBTIQ. Od kilku dni również w Polsce dziesiątki tysięcy ludzi wychodzi na ulice, by demonstrować przeciw mocnemu zaostrzeniu prawa aborcyjnego" – pisze Roth na Facebooku.

Niemiecka polityk domaga się, aby w sprawie polskiego prawa dot. aborcji interweniował niemiecki rząd i Unia Europejska.

"Polski rząd igra z życiem i nietykalnością cielesną kobiet i niepożądaną ciążą. Najwyższy czas, by niemiecki rząd i Unia Europejska zwiększyły do maksimum naciski polityczne na polski rząd i zażądały dochowania europejskich standardów praw człowieka. Prawa kobiet to prawa człowieka - w Polsce, Europie i na świecie!” – napisała Roth.

