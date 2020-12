Sytuacja w Niemczech znacząco się pogarsza

Liczba nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa w Niemczech wyniosła w ciągu ub. doby 20200 co zwiększyło ich łączną liczbę do 1 320 716 – poinformował w niedzielę Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha (RKI). Zmarło 321 osób, łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 21 787.

Jak ocenia RKI, sytuacja epidemiczna w Niemczech znacząco pogarsza się od 4 grudnia. Kanclerz Angela Merkel zaapelowała do obywateli o zmianę planów i zrezygnowanie z obchodzenia Świąt w dużym gronie. W niedzielę Merkel ma rozmawiać z premierami krajów związkowych o kolejnych restrykcjach w celu powtrzymania pandemii. Jest bardzo prawdopodobne - jak podkreśla dpa - że zapadnie decyzja o wprowadzeniu w całym kraju pełnego lockdownu. Nie wiadomo, od kiedy miałby on obowiązywać. Najgorsza sytuacja panuje w graniczącej z Polską Saksonii, gdzie już od poniedziałku obowiązywać będzie pełny lockdown, włącznie z zamknięciem szkół i większości sklepów. Czytaj także:

