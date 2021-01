Liczba ofiar zamieszek w Waszyngtonie wzrosła do czterech

Ofiary to kobieta, która została postrzelona przez policję Kapitolu oraz trzy inne osoby.

– Jedna dorosła kobieta i dwóch dorosłych mężczyzn zmarło z powodu nagłych wypadków medycznych, które doprowadziły do ich śmierci. Każda utrata życia w Dystrykcie jest tragiczna, a nasze myśli dotyczą każdego, kogo ta strata dotyczy – powiedział Robert Contee, szef policji okręgu DC podczas konferencji prasowej.

Jak podaje CNN, podczas zamieszek ucierpiało wielu funkcjonariuszy policji, a co najmniej jeden został przetransportowany do szpitala.

We wtorek zwolennicy Donalda Trumpa oblegali Kapitol. Posiedzenie Kongresu w sprawie wyborów prezydenckich zostało przerwane. Protestujący wbiegli do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.

Sytuacja została opanowana około północy, czasu polskiego. W Waszyngtonie wprowadzono godzinę policyjną.

