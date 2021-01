USA: Biden ujawnił plan szczepień

W przemówieniu w Wilmington pod FiladelfiąJoe Biden szczegółowo opisał plan warty 20 miliardów, który jest częścią szerszego proponowanego przez niego pakietu na czas epidemii.

Większa rola rządu i pomoc dla prowincji

Demokrata optuje za tym, by w szczepieniach kłaść większy nacisk na szczebel federalny – ogólnopaństwowy, zamiast pozostawiać kluczowe sprawy poszczególnym stanom.

Plan kładzie nacisk na polepszenie współpracy ze stanami i lokalnymi dostawcami w celu uruchomienia lokalnych ośrodków szczepień w całym kraju i rozmieszczenia mobilnych oddziałów szczepień na obszarach gorzej skomunikowanych.

Przewiduje również polepszenie wymiany z władzami stanowymi, by te lepiej rozumiały skomplikowany proces i harmonogram dostarczania zamówionych dawek. Niektóre stany skarżą się obecnie na brak jasnych informacji ze strony władz federalnych na temat tego, ile szczepionek otrzymają w danym tygodniu.

Biden w mocnych słowach ocenił dotychczasową dystrybucję szczepionek. Nazwał ją "posępną porażką". Do piątku zaszczepiono ponad 12 milionów Amerykanów – to liczba znacznie niższa niż oczekiwał rząd, który obiecywał 20 milionów zaszczepionych do końca 2020 roku.

– Prawdę mówiąc, trwa bardzo ciemna zima – stwierdził Biden, zauważając, że Stany Zjednoczone zbliżają się do przekroczenia granicy 400 tysięcy zgonów na COVID-19. Prezydent elekt po raz kolejny zobowiązał się, że w ciągu pierwszych 100 dni jego urzędowania zostanie zaszczepionych 100 milionów ludzi.

78-letni polityk powiedział też w Wilmington, że planuje rozpocząć masowe kampanie informacyjne, by odbudować wśród Amerykanów zaufanie do nauki. Sprofilowane będą głównie pod społeczności afroamerykańskie oraz latynoskie. – Równość ma kluczowe znaczenie dla naszej reakcji na COVID-19" – powiedział Biden, obiecując, że w kwestii szczepień nie pozostawi samej sobie żadnej grupy.

– Ścigamy się z czasem – przyznał anonimowo dziennikarzom jeden z doradców Bidena. – Wiemy, że pracownicy służby zdrowia, stany, władze lokalne byli proszeni o zbyt wiele przy zbyt małych zasobach – ocenił.

