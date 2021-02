Ambitny plan Brytyjczyków. Chodzi o zaszczepienie ludzi powyżej 50 roku życia

Brytyjski rząd do tej pory unikał podawania konkretnej daty, do której miałyby zostać zaszczepione osoby z dalszych grup priorytetowych (od 5 do 9), ograniczając się jedynie do stwierdzenia, że "przed końcem wiosny".

Jednak data została przypadkowo ujawniona w piątek przed południem, gdy potwierdzono, że zaplanowane na 6 maja wybory lokalne w Anglii odbędą się. W wydanym w tej sprawie oświadczeniu napisano, że w związku z planowanym zaszczepieniem do maja wszystkich dziewięciu grup priorytetowych, rząd jest przekonany, iż wybory mogą się odbyć w bezpieczny sposób.

W tej sytuacji rząd nie miał innego wyjścia, jak tylko potwierdzić ten termin. – Mój plan jest taki, że powinniśmy być w stanie zaoferować szczepionkę każdemu w kategoriach 1-9 - czyli wszystkim powyżej 50. roku życia - do maja. Wiele rzeczy musi się udać, aby zrealizować ten cel - zwłaszcza dostawy, które są czynnikiem ograniczającym tempo – powiedział Hancock.

Wskazane przez Wspólną Komisję ds. Szczepień i Immunizacji (JCVI) grupy priorytetowe 5-9 to kolejno: osoby w wieku 65-69 lat, osoby w wieku 16-65 lat z grup podwyższonego ryzyka, osoby w wieku 60-64 lata, w wieku 55-59 i w wieku 50-54.

Obecnie trwają szczepienia pierwszych czterech grup priorytetowych, czyli mieszkańców i pracowników domów opieki, osób powyżej 70. roku życia, frontowych pracowników służby zdrowia i opieki społecznej oraz osób, które z powodu innych schorzeń są szczególnie podatne na zachorowanie na COVID-19. Liczbę tych osób szacuje się na 14-15 mln.

Brytyjski rząd zapowiedział, że celem jest podanie przynajmniej pierwszej dawki wszystkim osobom z tych czterech grup do połowy lutego i przy obecnym tempie ten cel powinien zostać osiągnięty. Jak podano, do czwartku włącznie pierwszą dawkę szczepionki dostało 10,97 mln osób, zaś drugą - 506 tys.

