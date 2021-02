Pierwsze wnioski ekspertów WHO z wizyty w Wuhanie

Nie jest jasne, jakie zwierzęta mogły być nosicielami pośrednimi koronawirusa i przenieść go na ludzi. Podatne na zakażenie mogą być np. króliki, borsuki i szczury bambusowe – powiedzieli we wtorek członkowie misji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Wuhanie.