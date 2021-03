Poseł CDU wycofuje się z polityki po aferze z handlem maskami

W wydanym oświadczeniu Loebel przeprosił wyborców i zapowiedział że z końcem sierpnia złoży swój mandat poselski oraz nie będzie ubiegał się o reelekcję.

"Biorę odpowiedzialność za swoje działania" – oświadczył polityk.

Afera ws. handlu maseczkami

Loebel w piątek przyznał, że jego firma Projektmanagement-GmbH otrzymała prowizję w wysokości około 250 tys. euro, ponieważ pośredniczyła w umowach zakupu masek między dostawcą z Badenii-Wirtembergii a dwiema prywatnymi firmami z Heidelbergu i Mannheim. Według Loebela było to "zwyczajowe wynagrodzenie na rynku". Podkreślił, że działał na rzecz spółki, a nie wykonywał swojego mandatu poselskiego. To jednak nie zadowoliło władz partii, w tym szefa CDU Armina Lascheta, który skrytykował polityka i wezwał go do odejścia.

Loebel nie był pierwszy

Podobną decyzję co Loebel ogłosił wcześniej także poseł siostrzanej wobec CDU bawarskiej partii CSU Georg Nuesslein, oskarżany o korupcję w podobnej aferze. Prokuratura bada, czy polityk przyjął 660 tys. euro za promowanie jednego z dostawców w państwowych zamówieniach na maski ochronne. Poseł ogłosił odejście z klubu parlamentarnego CDU/CSU, gdzie był jednym z wiceprzewodniczących. Zapowiedział również rezygnację ze startu we wrześniowych wyborach do Bundestagu.

